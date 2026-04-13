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Las agresiones de civiles contra las patrullas de reclutamiento en Ucrania se triplican en un año

Las cifras oficiales indican que más de dos millones de hombres se esconden de la llamada a filas, y unos 200.000 militares han desertado

| etiquetas: reclutamiento forzoso , tck , ucrania
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues igual parece que esto se contraadice con el mensaje OTANazis de que están todos con la marioneta de Johnson.
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Thirsty #5 Thirsty
#1 Ahora sin el Orbán, recibirán todos esos millones bloqueados para machacar mejor a la basura rusa.
3 K -3
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Uno se que pone el uiniforme de la divisón azul del abuelo y piensa que anda colgando viejas de los pinos diciendo que son partisanos.
2 K 43
rubianes #3 rubianes
Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen como objetivo incorporar a 30.000 nuevos reclutas cada mes, el mínimo que necesitan para reemplazar las bajas en un país que cuenta, aproximadamente, con un millón de soldados. Este es el dato, tuyas las conclusiones
2 K 41
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#2 Anda a esta votas "duplicada", y a la anterior "irrelevante" :roll:
Como escuecen los numeros cuando o joden el relato...
4 K 74
cosmonauta #6 cosmonauta *
#4 ¿Y tú votas ambos envíos aún siendo consciente de que es duplicada?
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aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#6 No habia visto que esta era duplicada, hasta que he visto tu comentario.
Pero estamos hablando de ti y tus miserias...
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cosmonauta #11 cosmonauta *
#10 ¿Ahora hablamos de mi? Yo no he votado la otra, aunque me parece bastante irrelevante. Pero esta es duplicada y tu la habías votado antes de mi comentario.
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estemenda #9 estemenda
#2 Maldito buscador, ya nada :wall:
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Guanarteme #8 Guanarteme
De civiles putinejos, a sueldo del Kremlin, té de polonio y ventanas.

Que no hacen más que manipular los putirrinos estos de El País.

:troll: :troll: :troll:
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menéame