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La agonía de la joven asesinada a puñaladas en Barcelona al grito de 'Ala es grande': "Le dijo que llegaba la ambulancia pero murió agarrada a ella"
Una joven ha sido asesinada a puñaladas en Esplugues de Llobregat (Barcelona). El agresor, de origen marroquí, portaba un cuchillo al grito de 'Alá es grande' mientras deambulaba por el barrio.
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apuñalamiento
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#2
Mesopotámico
x.com/Actualidad_Pol/status/2051361166027260353
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#1
burgerconqueso
"Este agresor es un viejo conocido"... y lo seguirá siendo en el futuro.
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#3
Nuisaint
Y otra más, por que no vayamos a vulnerar los derechos del agresor, que eso es sagrado, lo de la vida de las victimas ya para otro día si hay tiempo. Y así nos va.
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