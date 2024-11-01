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Agentes de inmigración irrumpen en crucero Disney y arrestan a varios tripulantes frente a pasajeros (ENG)

Agentes de inmigración irrumpen en crucero Disney y arrestan a varios tripulantes frente a pasajeros (ENG)

Según los informes, los miembros de la tripulación aún llevaban puestos sus uniformes de Disney cuando fueron escoltados fuera del barco con las manos atadas con bridas de plástico a la espalda

| etiquetas: crucero disney , ice , detención
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
espero que al menos que fuera gente que dicen disney plas
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#5 diablos_maiq *
#2 plas, plas, plas :palm:
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#1 surco
Al fin alguien hace algo con el puto pato Donald
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geralt_ #3 geralt_
#1 Espero que fuera Goofy. Siendo Pluto un perro ¿qué clase de engendro es Goofy?
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woody_alien #7 woody_alien
#1 Seria mas necesario que alguien hiciese algo con el Donald que hace el pato.
3 K 22
kwisatz_haderach #10 kwisatz_haderach
Cosa curiosa. En USA los barcos que hacen viajes nacionales, tienen que ser americanos y cumplir toda la legislación, pero esto solo afecta a los barcos fluviales, de cabotaje y de barcos grandes A LOS CRUCEROS PARA HAWAI, todos los demás barcos son de bandera pañamena o similar, con tripulaciones filipinas semillas esclavizados y por supuesto un mínimo de personal americano cara al público.
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DDJ #8 DDJ
Han ido por Mickey y Minnie, no se puede bajar la guardia ante el hentavirus
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#4 DotorMaster
Será la propia Disney quien los habrá señalado?
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Dramaba #6 Dramaba
#4 Despido por ICE!!
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avalancha971 #11 avalancha971
#6 ICE AGE no es la competencia?
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placeres #9 placeres *
#4 Lo dudo muchísimo*, hay demasiada pasta detras y el golpe a su imagen demasiado caro.

Tiene toda la pinta de ser un toque de atención a la nueva dirección de Disney por parte del gobierno imperial trumpista para que cumpla con las consignas marcadas por Himmler.

*Los marineros de los cruceros y realmente de todo buque mercante internacional trabajan bajo una visa especial muy muy estanrarizada además mantienen como residencia el propio barco que atracado en un puerto esta aún en una…   » ver todo el comentario
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menéame