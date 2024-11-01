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El agente Morocho revela que uno de los acusados en Kitchen filtró a Cospedal documentación secreta del caso Gürtel

El agente Morocho revela que uno de los acusados en Kitchen filtró a Cospedal documentación secreta del caso Gürtel

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, s

| etiquetas: morocho , kitchen , cospedal , filtración , gürtel
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8 comentarios
22 4 0 K 186 actualidad
#1 Marisadoro *
Morocho viviendo al límite.

Admiración y respeto.
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nemesisreptante #4 nemesisreptante
#1 da un poco de mal rollo que se publique su nombre y se popularice, solo lo puedo entender si se le quiere poner una diana encima
4 K 56
#8 CuiProdestHocBellum
#4 Igual que hizo el PP con el inspector del 11 M que no se plegó a sus mentiras y vil forma de afrontarlo. Le pusieron la diana, enviaron a sus perros lacayos, y consiguieron incluso que se suicidara la esposa del funcionario... Y NADIE ha pagado por ello.
Por eso no cambian de modus operandi. Controlan a media judicatura "desde atras" ¿Porqué deberían dejar de funcionar como una banda mafiosa?
1 K 22
Anfiarao #3 Anfiarao
Los verdaderos patriotas son aquellos que se juegan la vida y luchan contra la corrupción y la mediocridad de la derecha, por el bien común, aunque ellos ya tengan la vida resuelta.

Esos son los verdaderos patriotas
3 K 44
Cehona #5 Cehona
#3 ¿Estos?  media
2 K 36
Anfiarao #7 Anfiarao
#5 joder, eso no se hace. Me han entrado unas ganas terribles de cagar y de vomitar al ver eso
0 K 12
Nube_Gris #6 Nube_Gris *
Que el agente Morocho vigile su espalda, que ha declarado en contra del grupo mafioso más peligros, poderoso e impune que hay en España:

www.meneame.net/story/hallan-cadaver-empresario-jesus-tavira-sepultado
2 K 28
#2 AlexGuevara
En diferido o en simulado?
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menéame