Un agente del ICE resbala de forma hilarante sobre el hielo en Minnesota, y su irónico tropiezo queda grabado en vídeo [ENG]

Hablando de cometer errores en el trabajo... un agente del ICE en Minnesota sufrió una brutal caída sobre hielo real, salió volando... y sí, ¡la satisfactoria e irónica caída quedó grabada por completo en cámara! Con las tensiones ya en un punto crítico en Minnesota tras el reciente tiroteo de Renee Nicole Good por parte del ICE, un agente exaltado olvidó los fundamentos de la supervivencia en invierno... corriendo por la calle durante una redada de inmigración el fin de semana, solo para ser rápidamente humillado por el pavimento resbaladizo.

etiquetas: agente , ice , resbalón , hielo , eeuu , minnesota
15 comentarios
Metabarón
El hielo es terrorista.
5
Malinke
#1 antifa.
2
MiguelDeUnamano
Vaya deslice. xD
1
Spirito
Hielo zurdo, evidentemente.
1
tul
#9 superrisas que se le escape un tiro por ir por ahi sin poner el seguro, pena que no se volo los cojones.
0
#5 Donald
normal, ice contra ice es lo más resbaladizo que existe
1
HeilHynkel
Es Arda Güler. :-D
0
Dene
Se joda
No le ayudaría ni que se hubiera partido el espinazo
0
Dakaira
Que soy compañero, coño?
0
reithor
Por eso los ICEstapo quieren cambio climático, para que no haya hielo.
0
#15 Jacusse
Esas duelen un huevo.
0
Spirito
A ver, tampoco hay por qué poner una flecha roja exagerada a escala desmesurada en la foto... como si no tuviéramos ojos en la cara. ¬¬

A poco que se siga de la primera foto, en la segunda se puede apreciar que el susodicho se ha dejado en el malvado hielo terrorista parte de la espalda, los grilletes que se le han clavado en la conclusilla, el riñón, alguna costilla y un chichón cabezal trasero del 15. :troll:
0
#8 Bravok1
Creo que todos nos hacemos la pregunta, disparó al hielo terrorista izquierdoso? lo detuvieron y enviaron a alguna carcel?
0
kinnikuman
El hielo está bien?
0

