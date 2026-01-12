Un agente del ICE resbala de forma hilarante sobre el hielo en Minnesota, y su irónico tropiezo queda grabado en vídeo [ENG]  

Hablando de cometer errores en el trabajo... un agente del ICE en Minnesota sufrió una brutal caída sobre hielo real, salió volando... y sí, ¡la satisfactoria e irónica caída quedó grabada por completo en cámara! Con las tensiones ya en un punto crítico en Minnesota tras el reciente tiroteo de Renee Nicole Good por parte del ICE, un agente exaltado olvidó los fundamentos de la supervivencia en invierno... corriendo por la calle durante una redada de inmigración el fin de semana, solo para ser rápidamente humillado por el pavimento resbaladizo.