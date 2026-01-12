Un agente del ICE resbala de forma hilarante sobre el hielo en Minnesota, y su irónico tropiezo queda grabado en vídeo [ENG]  

Hablando de cometer errores en el trabajo... un agente del ICE en Minnesota sufrió una brutal caída sobre hielo real, salió volando... y sí, ¡la satisfactoria e irónica caída quedó grabada por completo en cámara! Con las tensiones ya en un punto crítico en Minnesota tras el reciente tiroteo de Renee Nicole Good por parte del ICE, un agente exaltado olvidó los fundamentos de la supervivencia en invierno... corriendo por la calle durante una redada de inmigración el fin de semana, solo para ser rápidamente humillado por el pavimento resbaladizo.
| etiquetas: agente , ice , resbalón , hielo , eeuu , minnesota
No le ayudaría ni que se hubiera partido el espinazo
A poco que se siga de la primera foto, en la segunda se puede apreciar que el susodicho se ha dejado en el malvado hielo terrorista parte de la espalda, los grilletes que se le han clavado en la conclusilla, el riñón, alguna costilla y un chichón cabezal trasero del 15.