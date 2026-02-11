Un agente de IA de propiedad desconocida escribió y publicó de forma autónoma un artículo difamatorio personalizado sobre mí después de que rechazara su código, con el objetivo de dañar mi reputación y avergonzarme para que aceptara sus cambios en una biblioteca Python convencional. Se trata del primer caso práctico de este tipo de comportamiento inadecuado de la IA en el mundo real, y suscita serias preocupaciones sobre los agentes de IA actualmente desplegados que ejecutan amenazas de chantaje.