Las agencias anticorrupción de Ucrania desvelan una trama de compra de votos en el Parlamento (ucraniano)

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) han anunciado este sábado que han descubierto una trama de compra de votos en el Parlamento nacional en la que están involucrados varios diputados en activo, de momento sin dar nombres. La tensión ha aumentado en las últimas horas porque la NABU ha denunciado que fuerzas de seguridad del país están impidiendo la entrada de sus investigadores a las oficinas de las comisiones parlamentarias de la Rada, la asamblea nacional, para proseguir con la investigación.