Las agencias anticorrupción de Ucrania desvelan una trama de compra de votos en el Parlamento (ucraniano)

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) han anunciado este sábado que han descubierto una trama de compra de votos en el Parlamento nacional en la que están involucrados varios diputados en activo, de momento sin dar nombres. La tensión ha aumentado en las últimas horas porque la NABU ha denunciado que fuerzas de seguridad del país están impidiendo la entrada de sus investigadores a las oficinas de las comisiones parlamentarias de la Rada, la asamblea nacional, para proseguir con la investigación.

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
La corrupción desborda por todos lados y cada vez va a haber más enfrentamientos

Relacionda: www.meneame.net/m/politica/investigador-nabu-denuncia-brutal-paliza-me

Hace tiempo que muchos analistas lo llevan avisando, cuando termine la guerra contra Rusia, las posibilidades de que estalle una guerra civil en Ucrania son muy altas
#2 CarlosSanchezDiaz *
Resumen del envío.
Los lacitos de mnm celebrando en círculos de pajilleros que gracias a la verdadera democracia ucraniana transciende que la corrupción del sistema es estructural .
A ver si aprendes Puzler!
Veelicus #3 Veelicus
y la UE tendiendoles una alfombra roja
