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La agencia Fitch reafirma la calificación de España por sus sólidos indicadores económicos

La agencia Fitch reafirma la calificación de España por sus sólidos indicadores económicos

Fitch proyecta que la economía crecerá 2,5% en 2026, nuevamente por encima del ritmo esperado de la Eurozona, estimado en 1,3%. La firma también subrayó el papel de la inmigración en la recuperación económica, señalando que la llegada de trabajadores (principalmente de América Latina) habría contribuido a cerca de 47% del crecimiento del PIB desde 2022, según estimaciones del centro de estudios Funcas.

| etiquetas: agencia , fitch , españa , destaca , crecimiento , pib , p
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
vicus. #3 vicus.
#2 Pues como siempre, ya es un clásico, frigodedo en modo libertonto, que hay que quitar los impuestos y trabajar 12 horas y El Paguitas que la culpa es de los Menas y del Perro Sanxe que quiere sustitituir el reguetón por el paso doble y la españita cañi..
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GeneWilder #5 GeneWilder
Ahora Público es muy de Fitch.
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vicus. #1 vicus.
Madre mía el PiB por encima de la media europea a la vez que la deuda pública cae...Un desastre, España se hunde por el comunismo...
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josde #2 josde
#1 Frigolin y rabascal a ver por donde salen.
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MacMagic #4 MacMagic *
#1 son indicadores que te sirven para que tú te masturbes con el gobierno pero en la economía familiar no se refleja y la vivienda sigue siendo un problema grave.

Y no, no defiendo a Feijo ni Vox pero tampoco diría que vivimos en el paraíso cuando el esfuerzo de comprar una casa o alquilar vivienda es enorme para muchas personas. Y ya no hablo de formar familia.

Son cosas que seguramente no te planteas pero están ahí.
7 K 81
plutanasio #6 plutanasio
#4 Lo has dicho muy bien, es para hacerse pajas. Polonia es la que más va a crecer su PIB, un 3,5% he visto por ahí y aquí en MNM son como el apocalípsis xD xD
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#7 Pitchford *
#4 Se tendrían que haber implementado medidas para crear los nuevos puestos de trabajo en zonas con menos problema de vivienda y mucho terreno barato para construir.
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Dene #9 Dene
#4 es necesario que la economía vaya buen a nivel macro para que le vaya bien a la gente
Condicion necesaria, no suficiente
A partir de ahí.... políticas sociales de reparto, porque ahora se lo llevan crudo entre 4
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Supercinexin #10 Supercinexin
#4 Espérate a que gane la Derecha y verás dónde se va "la familia". Al mismo lugar exactamente donde las mandó Rajoy: a.la indigencia. El Gobierno actual sin embargo enfoca sus medidas a evitar precisamente ésto.

Pero entonces todo estará bien,.porque ya no mandará el malvado PerroSanxe.
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oceanon3d #12 oceanon3d *
#4 Con la derecha esos marcadores seguramente ser una mierda con sus bajadas de impuestos a los que mas tienen y las "familias" estáran peor ... les quitaran ayudas el trasporte publico, congelaran salarios, jubilaciones, menos becas, menos educación, IMV a la mierda, recortes prestaciones a parados (que se jodan), ayudas para alquiler lo mismo, copago sanitario (seguros por tu cuenta),ayudas a la natalidad, becas, etc, etc, etc, etc ...

Con esos indicadores gobierno recauda ... no para el malvado Perro Xchanchers sino para que todo el listado del estado social del bienestar que te dije antes se pueda mantener.

Pero que el dogma y los pensamiento de cuñao de bar os siga tapando los ojos ...
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YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
el puto amo turco ese Sánchez!!!
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#11 Perrota
Pero no se refleja en la economía de la calle. Los precios siguen disparados, seguimos consumiendo petróleo y gas a mansalva mientras le ponemos palos en las ruedas al coche eléctrico. No se lanzan medidas de calado para la vivienda…

Y eso a las puertas de que en las próximas elecciones gane la derecha, y se encargue de que todo siga fluyendo para los empresarios y rentistas. Ya anticipo el, disfruten de lo que van a votar.
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menéame