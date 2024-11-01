La agencia Fitch reafirma la calificación de España por sus sólidos indicadores económicos

Fitch proyecta que la economía crecerá 2,5% en 2026, nuevamente por encima del ritmo esperado de la Eurozona, estimado en 1,3%. La firma también subrayó el papel de la inmigración en la recuperación económica, señalando que la llegada de trabajadores (principalmente de América Latina) habría contribuido a cerca de 47% del crecimiento del PIB desde 2022, según estimaciones del centro de estudios Funcas.