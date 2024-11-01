La agencia Fitch reafirma la calificación de España por sus sólidos indicadores económicos

Fitch proyecta que la economía crecerá 2,5% en 2026, nuevamente por encima del ritmo esperado de la Eurozona, estimado en 1,3%. La firma también subrayó el papel de la inmigración en la recuperación económica, señalando que la llegada de trabajadores (principalmente de América Latina) habría contribuido a cerca de 47% del crecimiento del PIB desde 2022, según estimaciones del centro de estudios Funcas.
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Y no, no defiendo a Feijo ni Vox pero tampoco diría que vivimos en el paraíso cuando el esfuerzo de comprar una casa o alquilar vivienda es enorme para muchas personas. Y ya no hablo de formar familia.
Son cosas que seguramente no te planteas pero están ahí.
Condicion necesaria, no suficiente
A partir de ahí.... políticas sociales de reparto, porque ahora se lo llevan crudo entre 4
Pero entonces todo estará bien,.porque ya no mandará el malvado PerroSanxe.
Con esos indicadores gobierno recauda ... no para el malvado Perro Xchanchers sino para que todo el listado del estado social del bienestar que te dije antes se pueda mantener.
Pero que el dogma y los pensamiento de cuñao de bar os siga tapando los ojos ...
Y eso a las puertas de que en las próximas elecciones gane la derecha, y se encargue de que todo siga fluyendo para los empresarios y rentistas. Ya anticipo el, disfruten de lo que van a votar.