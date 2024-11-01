Afroman, el rapero de “Because I Got High”, ganó un juicio contra la policía de Ohio por sus videos satíricos sobre un allanamiento

Todo comenzó en 2022, cuando la policía realizó un allanamiento en la vivienda del artista en busca de pruebas vinculadas a narcotráfico y secuestro. El operativo no arrojó resultados: no hubo detenciones ni cargos formales, aunque el músico denunció daños materiales en su propiedad y la desaparición de dinero en efectivo. Afroman decidió capitalizarlo desde el terreno artístico. Utilizó imágenes captadas por cámaras de seguridad y registros realizados por su esposa para producir una serie de videos musicales de tono humorístico, en los que...