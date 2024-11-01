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Afroman, el rapero de “Because I Got High”, ganó un juicio contra la policía de Ohio por sus videos satíricos sobre un allanamiento

Afroman, el rapero de “Because I Got High”, ganó un juicio contra la policía de Ohio por sus videos satíricos sobre un allanamiento

Todo comenzó en 2022, cuando la policía realizó un allanamiento en la vivienda del artista en busca de pruebas vinculadas a narcotráfico y secuestro. El operativo no arrojó resultados: no hubo detenciones ni cargos formales, aunque el músico denunció daños materiales en su propiedad y la desaparición de dinero en efectivo. Afroman decidió capitalizarlo desde el terreno artístico. Utilizó imágenes captadas por cámaras de seguridad y registros realizados por su esposa para producir una serie de videos musicales de tono humorístico, en los que...

| etiquetas: afroman , policía de ohio , gana juicio
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5 comentarios
15 3 0 K 325 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Aquí el maravilloso "Batteram hymn of the police whistle blower", de hace algo más de una semana. Ahí Afroman les da candela a base de bien a los policías corruptos del departamento de policía del Condado de Adams, todo ello al ritmo de "Battle hymn of the Republic"
www.youtube.com/watch?v=HM8Ee6pcXvQ
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ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#2 Les ha hecho llorar; literalmente. Me ha dado pena que ganase porque se terminaba el show, pero como buen espectáculo de entretenimiento, ha tenido un final inmejorable.
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placeres #3 placeres *
.. los canales de abogados en youtube (Hay varios y son bastante entretenidos explicando los intríngulis de su leyes federales y estatales) casi se están riendo del caso... Todos unánimes en su análisis ha sido una victoria total y demoledora para Afroman su abogado y la ACLU que también se metió
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#4 UNX
Este es famoso y tiene dinero, ahora imaginad cuando le hacen lo mismo a un don nadie.
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menéame