Afganistan lanza ataques contra Pakistán

Las tensiones en la frontera entre Afganistán y Pakistán escalaron dramáticamente durante la noche, cuando fuerzas afganas lanzaron lo que las autoridades pakistaníes describieron como ataques "no provocados" contra posiciones fronterizas. La respuesta militar pakistaní resultó en la muerte de decenas de soldados afganos. Las autoridades pakistaníes afirman que el objetivo de los ataques afganos era facilitar el cruce hacia territorio pakistaní de formaciones identificadas como "kwarij" (término que hace referencia a insurgentes del Tehreek-e-