Las tensiones en la frontera entre Afganistán y Pakistán escalaron dramáticamente durante la noche, cuando fuerzas afganas lanzaron lo que las autoridades pakistaníes describieron como ataques "no provocados" contra posiciones fronterizas. La respuesta militar pakistaní resultó en la muerte de decenas de soldados afganos. Las autoridades pakistaníes afirman que el objetivo de los ataques afganos era facilitar el cruce hacia territorio pakistaní de formaciones identificadas como "kwarij" (término que hace referencia a insurgentes del Tehreek-e-
Preguntada la IA por el origen del conflicto me hace éste resumen:
El conflicto actual entre Afganistán y Pakistán se ha intensificado recientemente, con Afganistán lanzando un ataque letal contra Pakistán que resultó en la muerte de al menos ocho soldados paquistaníes el 11 de octubre de 2025.
Afganistán y Pakistán llevan décadas jugando al “a ver quién financia más talibanes” y ahora se sorprenden de que les explote el invento.
Pero claro, según la izquierda rancia, la culpa será del patriarcado global neoliberal, no de los tipos que rezan con un AK-47 en la mano.