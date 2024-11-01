edición general
El affaire Rockhill ¿Financió la CIA al marxismo occidental?

"Who Paid the Pipers of Western Marxism?” sostiene que el marxismo occidental es, en realidad, un “marxismo imperial”, diseñado para desarmar la lucha de clases revolucionaria y sustituirla por una crítica cultural abstracta perfectamente compatible con el capitalismo.

alehopio
Y a los izquierdistas que no se plegaban al plan les ocurrían cosas, como a Olof Palme. Además, estaba la Red Gladio.

El 25 de febrero de 1986, tres días antes del asesinato de Olof Palme, Licio Gelli (lider de la logia masónica italiana Propaganda Due o P2) envió un telegrama a Philip Guarino (republicano cercano a George Bush padre) con el mensaje: "Informa a nuestros amigos que la palma sueca sera derribada" ("Tell our friend the Swedish palm will be felled"). La P2 era…   » ver todo el comentario
alehopio
Gabriel Rockhill es un filosofo politico estadounidense. Escribio un libro llamado "Quien pago a los flautistas del marxismo occidental?" (Who Paid the Pipers of Western Marxism?). Este libro provoco una gran polemica en los circulos academicos de izquierda.

La tesis principal de Rockhill es que la CIA, durante la Guerra Fria, financio y promovio el llamado "marxismo occidental" como arma ideologica contra el marxismo-leninismo de la Union Sovietica. No fue una conspiracion…   » ver todo el comentario
devilinside
Pues no me parece una idea tan descabellada. Marcuse y la Escuela de Frankfurt fueron un cáncer para el marxismo
XXguiriXX
Hacer que el pobre se pelee con el pobre, así los ricos pueden seguir disfrutando de su opulencia. Cuando los ricos se divorcian, los hijos no salen traumados, no se pelean los ex, rehacen sus vidas en un par de semanas o meses, en cambio ¿los pobres? Y es sólo un ejemplo de políticas en apariencia progresistas pero que son todo lo contrario.
Beticom
Claramente habla de Isidoro.
