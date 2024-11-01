El affaire Rockhill ¿Financió la CIA al marxismo occidental?

"Who Paid the Pipers of Western Marxism?” sostiene que el marxismo occidental es, en realidad, un “marxismo imperial”, diseñado para desarmar la lucha de clases revolucionaria y sustituirla por una crítica cultural abstracta perfectamente compatible con el capitalismo.
| etiquetas: marxismo , occidental , crítica , rockhill , cia , estados unidos , capital
El 25 de febrero de 1986, tres días antes del asesinato de Olof Palme, Licio Gelli (lider de la logia masónica italiana Propaganda Due o P2) envió un telegrama a Philip Guarino (republicano cercano a George Bush padre) con el mensaje: "Informa a nuestros amigos que la palma sueca sera derribada" ("Tell our friend the Swedish palm will be felled"). La P2 era… » ver todo el comentario
La tesis principal de Rockhill es que la CIA, durante la Guerra Fria, financio y promovio el llamado "marxismo occidental" como arma ideologica contra el marxismo-leninismo de la Union Sovietica. No fue una conspiracion… » ver todo el comentario