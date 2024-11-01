Aeronáutica militar: la fábrica de Baykar en Marruecos inicia sus primeros reclutamientos

La colaboración entre Marruecos y Baykar Technologies avanza con la apertura de una fábrica de drones en Benslimane, gestionada por la filial Atlas Defence. La empresa ha iniciado el reclutamiento de 5 especialistas: técnicos mecánicos, electrónicos, de pintura y estructura aeronáutica, además de un piloto de pruebas. La planta, fruto de un acuerdo firmado en 2024, estará operativa en 2026 y producirá y mantendrá drones de nueva generación para las fuerzas armadas marroquíes. El proyecto consolida el desarrollo de la industria militar marroquí.