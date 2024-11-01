Adolescentes contra la crispación: estudiantes de Pamplona llevan al Congreso un “contrato ético” para los políticos

La iniciativa nació el pasado septiembre como parte de un proyecto escolar, pero ha terminado convirtiéndose en una campaña ciudadana con eco nacional. A través de la plataforma Change.org, los estudiantes han logrado reunir más de 30.000 firmas de apoyo a su manifiesto contra la polarización política.
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
A principios de enero de 2026, el Senedd (el Parlamento galés) aprobó una ley que tipifica como delito cualquier declaración falsa o engañosa realizada intencionadamente con el fin de influir en un voto. Esta es una primicia en el Reino Unido, donde hasta ahora, la mentira política ha sido ciertamente criticada, pero rara vez sancionada legalmente. Esta iniciativa, apoyada por el gobierno laborista galés, aborda un profundo malestar: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes.
"La gente está harta"
Pues en CyL ha subido la participación.
En el artículo:
"La estudiante recuerda además que algunos dirigentes políticos ya han mostrado su apoyo a la iniciativa, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o Patxi López.."
Precisamente Feijóo la semana pasada se quejaba de que alguien con relación de parentesco con una persona del PSOE estuviese relacionado a su vez con una empresa que se había llevado un contrato. Pues precisamente eso está permitido por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno firmada por Feijóo en Galicia. (Por no mencionar directamente a Eulen)