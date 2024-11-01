Adolescentes contra la crispación: estudiantes de Pamplona llevan al Congreso un “contrato ético” para los políticos

La iniciativa nació el pasado septiembre como parte de un proyecto escolar, pero ha terminado convirtiéndose en una campaña ciudadana con eco nacional. A través de la plataforma Change.org, los estudiantes han logrado reunir más de 30.000 firmas de apoyo a su manifiesto contra la polarización política.

Jaime131 #1 Jaime131
Ya os digo yo por dónde se van a pasar los políticos ese contrato.
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Algo como esto ayudaria

¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
meneame.net/m/actualidad/sera-pronto-castigado-ley-mentir-politica-est
A principios de enero de 2026, el Senedd (el Parlamento galés) aprobó una ley que tipifica como delito cualquier declaración falsa o engañosa realizada intencionadamente con el fin de influir en un voto. Esta es una primicia en el Reino Unido, donde hasta ahora, la mentira política ha sido ciertamente criticada, pero rara vez sancionada legalmente. Esta iniciativa, apoyada por el gobierno laborista galés, aborda un profundo malestar: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
A mí me polariza la cantinela esa de que todos los partidos son igual de responsables de la actual toxicidad.

"La gente está harta"
Pues en CyL ha subido la participación.
strike5000 #5 strike5000
30.000 firmas en change.org... ¡Temblad, políticos, vuestra impunidad está llegando a su fin!  media
Variable #6 Variable
Adolescentes contra la derecha entonces. Porque la crispación es cuando gobierna la izquierda. Aunque Milei y Trump nos enseñan que a partir de ahora la crispación continúa aunque gobierne la derecha
ayatolah #8 ayatolah
Los encargados de aprobarlo serían los afectados. El zorro cuidando a las gallinas.

En el artículo:
"La estudiante recuerda además que algunos dirigentes políticos ya han mostrado su apoyo a la iniciativa, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o Patxi López.."
Precisamente Feijóo la semana pasada se quejaba de que alguien con relación de parentesco con una persona del PSOE estuviese relacionado a su vez con una empresa que se había llevado un contrato. Pues precisamente eso está permitido por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno firmada por Feijóo en Galicia. (Por no mencionar directamente a Eulen)
#3 malarte *
El problema es que algunos de esos políticos tienen como misión exclusiva, y para eso los han puesto ahí, el crispar, y como ejemplo reto a cualquiera a encontrar un minuto, solo uno, de cualquier discurso de Tellado, en el que no insulte, tergiverse o apele a los más bajos instintos del oyente…
#9 Garminger2.0
En este país se critica mucho a los políticos, pero los políticos no salen de la nada. Salen de la sociedad, y son el reflejo de lo que la sociedad es. La casta empresarial, a la que no te toca ni menciona una milésima parte que a los políticos, ha vivido haciendo chanchullos toda la puta vida, aprovechándose de sus propoios trabajadores, de sus clientes, y buscando influencia poítica para sus intereses. De hecho los partidos de derechas son la representación insitucional de esa casta, pero los…   » ver todo el comentario
#2 Emotivo
No solo a los jóvenes, hay profesionales de la crispación que nos están hartando a muchos.
