Adolescente "superhumano" nada para salvar a su familia en Australia [ING]

Austin Appelbee, su madre y dos hermanos fueron arrastrados por el mar frente a Quindalup, en el suroeste de Washington. El niño de 13 años relató cómo nadó cuatro kilómetros hasta la orilla para buscar ayuda para su familia, quienes fueron rescatados tras pasar hasta 10 horas en el mar. Su madre, Joanne, dijo que enviarlo a la costa en medio de un mar embravecido fue "una de las decisiones más difíciles" que ha tomado.