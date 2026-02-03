edición general
Adolescente "superhumano" nada para salvar a su familia en Australia [ING]

Austin Appelbee, su madre y dos hermanos fueron arrastrados por el mar frente a Quindalup, en el suroeste de Washington. El niño de 13 años relató cómo nadó cuatro kilómetros hasta la orilla para buscar ayuda para su familia, quienes fueron rescatados tras pasar hasta 10 horas en el mar. Su madre, Joanne, dijo que enviarlo a la costa en medio de un mar embravecido fue "una de las decisiones más difíciles" que ha tomado.

azathothruna #3 azathothruna
Gordon freeman del sur
javibaz #4 javibaz
Mar embravecida y apestada de tiburones.
gelatti #1 gelatti *
Una madre que envió a su hijo de 13 años a nadar cuatro kilómetros de vuelta a la costa después de que la familia fuera arrastrada por el mar en condiciones adversas frente a la costa suroeste de Australia Occidental afirma que fue "una de las decisiones más difíciles" que ha tomado.

Joanne Appelbee y sus tres hijos estaban de vacaciones en Quindalup, a unos 250 kilómetros al sur de Perth, y partieron de la playa en kayak y tablas de paddle surf inflables en condiciones aparentemente…   » ver todo el comentario
elTieso #2 elTieso
Mola la historia pero es australiano, con esa naturaleza empeñada en matarte casi es lo normal.
Sabaoth #6 Sabaoth
Lo extraño es que no se lo comieran los tiburones, los cocodrilos marinos, o le mordiera una serpiente marina…
wata #7 wata
#6 O una garrapata al llegar a tierra.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
:shit: coño con el chavea
