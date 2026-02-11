La Administración Trump recurrirá las resoluciones judiciales sobre la eólica marina [ENG]

La administración Trump planea recurrir una serie de resoluciones judiciales que han bloqueado sus intentos de detener la construcción de parques eólicos marinos, dijo el miércoles el secretario del Interior, Doug Burgum. «Por supuesto que sí», dijo Burgum a Bloomberg Television. «Habrá más conversaciones sobre esto». Jueces estadounidenses han anulado cinco órdenes de la administración Trump para paralizar trabajos en proyectos eólicos marinos de varios miles de millones de dólares.
Porque lo que está haciendo esta administración en relación al sector eólico y sus mentiras sobre las renovables, está basado en mentiras absurdas y en la indignidad que Trump representa.
Y los jueces en EEUU bien lo saben.
Trump y secuaces son patéticos hasta lo inimaginable.
