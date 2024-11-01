edición general
Un juez de Estados Unidos autoriza que salga adelante el último de los cinco proyectos de eólica marina paralizados por Donald Trump [ENG]

Los cinco proyectos eólicos marinos paralizados por la administración Trump en diciembre pueden reanudar la construcción después de que, el lunes, un juez federal dictaminara a favor de la danesa Ørsted y le autorizara a seguir adelante con su proyecto Sunrise Wind frente a la costa de Nueva York. La solicitud de Ørsted para obtener una medida cautelar que bloqueara la orden del Departamento del Interior fue la quinta presentada por un promotor de eólica marina desde la pausa del 22 de diciembre sobre cinco concesiones.

#1 Grahml
Aquí Trump anunciando la ilegalidad:

www.meneame.net/story/nuevo-reves-iberdrola-parte-administracion-trump

Aquí Trump difundiendo bulos para justificar sus ilegalidades:

www.meneame.net/story/trump-publica-foto-halcon-muerto-israel-dice-mol

Y aquí jueces confirmando lo peligroso que es Trump y el gran alto nivel de criminalidad que descaradamente demuestra este puto delincuente

{0x1f447}


1ro:…   » ver todo el comentario
2 K 38
Natxelas_V #2 Natxelas_V
Bueno para España! Windar/Arcelor suministran parte del equipamiento. Bravo.
1 K 26

