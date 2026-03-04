·
9
meneos
59
clics
La Administración Trump rebaja el tono con España por Irán: "En las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense"
La Administración Trump cambia el tono sobre España: “En las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense”.
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#8
YSiguesLeyendo
de hecho, nunca han dejado de cooperar. por ejemplo, nuestros milicos del aire se estaban entrenando y siguen entrenándose en Trumplandia:
meneame.net/story/ejercito-aire-entrena-estados-unidos-pese-crisis-ira
2
K
42
#24
oceanon3d
El Gobierno desmiente a la Casa Blanca y niega "colaborar" con el Ejer´cito de EEUU
cadenaser.com/nacional/2026/03/04/ultima-hora-del-ataque-de-estados-un
TACO
2
K
40
#26
mis_cojones_en_bata
#0
#24
Pues va a resultar que no es cierto
www.meneame.net/story/gobierno-desmiente-portavoz-trump-niega-haya-coo
0
K
12
#12
frankiegth
*
#9
. Si has visto su comparecencia de esta mañana a la 9:00 de Pedro Sánchez esta "noticia" no tiene ni pies ni cabeza.
1
K
35
#2
frankiegth
*
Esta
injustificable
guerra también se está librando desde las redes sociales. Voto sensacionalista.
1
K
35
#5
Tkachenko
*
#2
#4
x.com/La_SER/status/2029266746075480179?s=20
0
K
19
#7
frankiegth
*
#5
. Hasta que no lo vea en boca del gobierno de España no me creo nada.
1
K
31
#9
Tkachenko
#7
pues dudo que Sánchez salga públicamente a reconocerlo
0
K
19
#15
concentrado
#9
Y yo también dudo de la Administración de Trump, la que iba a conseguir la firma de la paz entre Rusia y Ucrania en unas semanas (dicho hace varios meses).
0
K
20
#13
concentrado
#5
Nos mandas la misma versión: "“Con respecto a España, creo que han escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y según tengo entendido, en las últimas horas han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos. Así que sé que el Ejército estadounidense está coordinándose con sus homólogos en España. Pero el presidente espera que todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión largamente buscada, no solo por Estados Unidos, sino también por Europa,…
» ver todo el comentario
0
K
20
#6
Meneador_Compulsivo
El guapo cambiando de opinión y meándose en sus palmeritos capítulo CMXCIX
1
K
32
#10
muerola
#6
más bien Trump diciendo chorradas
0
K
11
#18
eldarel
Exacto. No se quieren involucrar en acciones ofensivas contra Irán, pero siguen colaborando en otras misiones (p. Ej policía aérea en los Bálticos, repostaje en el Atlántico, etc.)
1
K
26
#23
jm22381
¿Y? Cooperar ya lo hacíamos antes y no hemos dicho que vayamos a dejar de hacerlo, lo que les hemos dicho es las bases no se usan para atacar a Irán. Si les hubiésemos dicho que sí lo anunciarían a bombo y platillo. Cooperación. No cuela.
0
K
20
#22
Tkachenko
#21
me refiero a que sea verdad el comunicado, claro
0
K
19
#1
Tkachenko
Bajada de pantalones ya????
0
K
19
#3
jonolulu
*
#1
Me da que es otra marcha atrás de zanahorio, y de paso siembra la duda
En el momento que alguien se planta se echa atrás. Ya lo hizo varias veces con los aranceles
7
K
94
#16
eldarel
#3
Eso e imagino que también porque una batería española ha interceptado un misil iraní en Turquía
0
K
10
#17
concentrado
#3
Y con Canadá, y con Groenlandia y..... por algo le llaman TACO (Trump Always Chickens Out).
1
K
32
#27
Rixx
#3
Si lo dice la administración Trump yo me lo creo, rara vez mienten
0
K
7
#4
concentrado
#1
La administración Trump suelta cosas y luego averigua si es cierto. Menudas trolas han soltado sobre Canadá o Dinamarca. Ya nos enteraremos si es cierto, pero no por Trump, que miente más que habla.
2
K
43
#14
pepel
Danos un disparo en tu bote de colorete, nos queremos ilusionar.
0
K
18
#19
frankiegth
*
#0
LO ACABAN DE CONFIRMAR EN RTVE 24H. EL COBIERNO DE ESPAÑA LO NIEGA.
0
K
15
#20
Tkachenko
#19
espero que sea verdad
2
K
37
#21
frankiegth
*
#20
. Es verdad, lo acabo de escuchar ahora mismo en RTVE 24h.
0
K
15
#11
Macnulti_reencarnado
youtu.be/0Gt1NysKQ14?si=qJUEHgLQFpAHGfoB
0
K
12
#25
almadepato
Vas con amenazas a un miembro de la UE y esto es lo que pasa.
0
K
11
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
cadenaser.com/nacional/2026/03/04/ultima-hora-del-ataque-de-estados-un
TACO
Pues va a resultar que no es cierto
www.meneame.net/story/gobierno-desmiente-portavoz-trump-niega-haya-coo
x.com/La_SER/status/2029266746075480179?s=20
En el momento que alguien se planta se echa atrás. Ya lo hizo varias veces con los aranceles