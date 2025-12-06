Adivina quién va a pasar de todo, de todos y del mosso

Aquí el refrán es literal: no se pueden poner puertas al campo. No hay vallas suficientes en toda Catalunya para levantar en un perímetro de tal dimensión. Ni guardias urbanos para cubrir cada camino forestal. Ni bastan los 1.500 mossos movilizados para disuadir a los tentados por la infracción que, además, no tienen claro si hay o no intención real de multar.