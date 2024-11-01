edición general
Adiós al maniquí promedio: llega THOR-05F, el ‘dummy’ que de verdad representa a las mujeres en las pruebas de choque

Los conocidos como ‘dummies’ juegan un papel clave en la seguridad al volante: son los maniquíes que se utilizan en las pruebas de choque para analizar como los accidentes afectan a los ocupantes de los coches. El problema es que, aunque hay de varios tipos, suele utilizarse siempre uno promedio que está más cerca de lo que es un hombre que de una mujer, así que se analiza peor lo que les afecta a ellas. Para solventarlo, la administración Trump acaba de presentar el primer dummy avanzando femenino, llamado THOR-05F.

ahora falta que hagan uno con obesidad mórbida, para representar el grosor común en USAlandia
El gobierno feminista de Trump continúa con su agenda antipatriarcal.
Una pena, aparte de los pechos, que es evidente, no explica cuál es la diferencia anatómica con el dummy masculino.
obliga a aplicar perspectiva de genero en los test. A algunos les petará la cabeza.
"representa a una mujer promedio que se encuentre dentro del 5% del percentil"

Eso está bien dicho?
Melofo :troll:
