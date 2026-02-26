Adiós a comprar un piso entero: la tokenización inmobiliaria se dispara en España y apunta a 20.000 millones en 2033

España se ha consolidado como uno de los entornos más dinámicos de Europa en tokenización inmobiliaria. La tokenización consiste en representar un activo físico —en este caso, una vivienda o un edificio— mediante "tokens digitales registrados en una blockchain" (cadena de bloques digital). Cada token equivale a una participación económica del activo. En la práctica, permite fraccionar la propiedad y que pequeños inversores entren con importes reducidos, a partir de 100 euros en algunas plataformas.