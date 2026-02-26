edición general
2 meneos
10 clics
Adiós a comprar un piso entero: la tokenización inmobiliaria se dispara en España y apunta a 20.000 millones en 2033

Adiós a comprar un piso entero: la tokenización inmobiliaria se dispara en España y apunta a 20.000 millones en 2033

España se ha consolidado como uno de los entornos más dinámicos de Europa en tokenización inmobiliaria. La tokenización consiste en representar un activo físico —en este caso, una vivienda o un edificio— mediante "tokens digitales registrados en una blockchain" (cadena de bloques digital). Cada token equivale a una participación económica del activo. En la práctica, permite fraccionar la propiedad y que pequeños inversores entren con importes reducidos, a partir de 100 euros en algunas plataformas.

| etiquetas: españa , vivienda , inversión , tokenización
2 0 0 K 27 Vivienda
8 comentarios
2 0 0 K 27 Vivienda
#3 ketekojo
Vamos, multipropiedad 2.0...
5 K 62
CheliO_oS #4 CheliO_oS
Lo que inventan por tal de no agachar el lomo...
1 K 17
#5 eipoc
#4 a palos habría que agacharles.
1 K 17
pitercio #6 pitercio *
Housers is back! Ahora más ecológico por la digitalización del humo.
0 K 15
elTieso #2 elTieso
Mira, como las criptos.
0 K 11
Edheo #8 Edheo
#2 anda... han inventado los pisotosis?
0 K 7
uyquefrio #1 uyquefrio
Especular, pero a trocitos... :wall:
0 K 10
nopolar #7 nopolar
Uff, esto va a ser un "hazte inversor", "hazte rentista"... como los famosos anuncios de caja Madrid antes de petar: "Hazte banquero".
A mi me huele a que estamos ya en todo lo alto de un burbujazo otra vez y hace falta encontrar a quien encalomarselo todo en precios máximos antes de que se hunda.
0 K 8

menéame