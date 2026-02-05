edición general
5 meneos
5 clics
Adif recibió 4.350 millones de fondos europeos, lo mismo que el resto de grandes perceptores juntos

Adif recibió 4.350 millones de fondos europeos, lo mismo que el resto de grandes perceptores juntos

Adif y Adif Alta Velocidad, las dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes encargadas del mantenimiento y gestión de la infraestructura ferroviaria, han sido los mayores receptores en España de fondos europeos. En concreto, en conjunto, ambas entidades han recibido 4.354 millones de euros de los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 31 de octubre.

| etiquetas: adif , fondos nextgenerationeu
4 1 0 K 38 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 38 actualidad
taSanás #5 taSanás
#4 ofréceselo a puente , que es el que lo ha dicho
2 K 25
Cantro #2 Cantro
En Adif y Renfe hay que meter mano, pero a lo grande

No puede ser que un país como España tenga una red ferroviaria tan calamitosa. Siempre he dicho que tendríamos que tener más frecuencias, más líneas... y resulta que las construyen de forma que no se maximice el tiempo disponible para tenerlos. Inconcebible
1 K 19
taSanás #3 taSanás
Pero .. da igual el dinero, la culpa es del cambio climático
2 K 16
winstonsmithh #4 winstonsmithh
#3 ¿Estás bien?¿Necesitas un abrazo?
0 K 10
#7 DonBoton
#3 y del PP
0 K 6
#6 DonBoton
Se sobre-entiende dónde hab acabado la mayor parte de esas chistorras
1 K 14
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Y? Recibió lo que le corresponde según lo intereses de la UE, dinero que financia España en parte, como parte de lo que te habrán dado a la red ferroviaria francesa, por ejemplo.
0 K 13
#9 Popsandbangs
#8 creo que buscan que la gente lo asocie con el estado de la infraestructura, que no parece corresponderse con esa abundancia de dinero
0 K 9
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Muchas panoja, muchas traviesas son esas
0 K 8

menéame