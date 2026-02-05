Adif recibió 4.350 millones de fondos europeos, lo mismo que el resto de grandes perceptores juntos

Adif y Adif Alta Velocidad, las dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes encargadas del mantenimiento y gestión de la infraestructura ferroviaria, han sido los mayores receptores en España de fondos europeos. En concreto, en conjunto, ambas entidades han recibido 4.354 millones de euros de los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 31 de octubre.