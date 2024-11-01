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Adif dice ahora que la última revisión total de la vía de Adamuz antes del accidente la hizo Ineco a pie y no en tren auscultador
La auscultación por ultrasonidos que el gestor de infraestructura hizo dos meses fue parcial y solo sobre puntos señalados por Ineco, según ha explicado el presidente de Adif en el Congreso.
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#1
woke
Pues parece que alguien no hizo su trabajo
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#2
Lenari
El Carnicero de Adamuz estaba demasiado ocupado tuiteando para ocuparse de estas menudencias
1
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#3
Meinhard
#2
El carnicero de adamuz? Pero que gilipolleces son estas? Que edad mental tienes? Te da para no cagarte encima?
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#4
kaos_subversivo
*
#2
de mazon no hablas asi, eh?
0
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