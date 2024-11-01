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Adif dice ahora que la última revisión total de la vía de Adamuz antes del accidente la hizo Ineco a pie y no en tren auscultador

Adif dice ahora que la última revisión total de la vía de Adamuz antes del accidente la hizo Ineco a pie y no en tren auscultador

La auscultación por ultrasonidos que el gestor de infraestructura hizo dos meses fue parcial y solo sobre puntos señalados por Ineco, según ha explicado el presidente de Adif en el Congreso.

| etiquetas: adif , ineco , adamuz
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4 comentarios
6 2 0 K 78 actualidad
#1 woke
Pues parece que alguien no hizo su trabajo
0 K 19
Lenari #2 Lenari
El Carnicero de Adamuz estaba demasiado ocupado tuiteando para ocuparse de estas menudencias :-D
1 K -3
#3 Meinhard
#2 El carnicero de adamuz? Pero que gilipolleces son estas? Que edad mental tienes? Te da para no cagarte encima?
3 K 33
#4 kaos_subversivo *
#2 de mazon no hablas asi, eh?
0 K 12

menéame