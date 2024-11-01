Actualizan el ranking de las carreteras más peligrosas: esta es la vía con más accidentes en España

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado su informe anual sobre los tramos más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado, correspondiente al quinquenio 2019-2023. El análisis, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, revela que 270 kilómetros de carreteras en 71 vías de 45 provincias presentan un índice de peligrosidad diez veces superior a la media nacional.
| etiquetas: carreteras , tráfico , movilidad , accidentes , seguridad vial
IPM: índice de peligrosidad medio = ACVx108/IMDx365xL
ACV: número de accidentes con víctimas (víctima es cualquier persona que sufra daños como consecuencia directa del accidente)
IMD: Intensidad media diaria
L: Longitud del tramo en km
