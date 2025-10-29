edición general
Activista «anti-Greta» huye de Alemania y solicita asilo en EE. UU. [Ing]  

Una activista política alemana apodada la «anti-Greta» ha solicitado asilo en EE.UU., alegando que huye de la persecución en Europa. Naomi Seibt, de 25 años, es una crítica abierta de los principales partidos políticos alemanes y una ferviente partidaria de Alternativa para Alemania (AfD). La Sra. Seibt dijo que temía por su vida tras recibir amenazas de muerte de Antifa, "que es más fuerte en Alemania que en cualquier otro lugar del mundo". Afirmó que la policía no hizo nada cuando se le presentaron pruebas de que su vida corría peligro.

| etiquetas: activistmo , greta , thunberg , afd , antifa , asilo
JanSmite #1 JanSmite
"que es más fuerte en Alemania que en cualquier otro lugar del mundo"

PORLOQUESEA… xD xD xD xD

frg #5 frg
#1 Se ve que tiene algún problema mental. ¿Cómo alguien en contra de la inmigración emigra a EEUU?
Torrezzno #2 Torrezzno
No veas como esta la anti-greta. Que no la acerquen a Trump
themarquesito #3 themarquesito
Como es blanca, rubia, y fascista, probablemente le concedan el asilo político; si es necesario, lo tramitará personalmente el equipo legal de la Casa Blanca.
javierchiclana #6 javierchiclana
Muro de pago:  media
Top_Banana #4 Top_Banana *
Una fascista menos en Europa.
