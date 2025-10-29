Activista «anti-Greta» huye de Alemania y solicita asilo en EE. UU. [Ing]  

Una activista política alemana apodada la «anti-Greta» ha solicitado asilo en EE.UU., alegando que huye de la persecución en Europa. Naomi Seibt, de 25 años, es una crítica abierta de los principales partidos políticos alemanes y una ferviente partidaria de Alternativa para Alemania (AfD). La Sra. Seibt dijo que temía por su vida tras recibir amenazas de muerte de Antifa, "que es más fuerte en Alemania que en cualquier otro lugar del mundo". Afirmó que la policía no hizo nada cuando se le presentaron pruebas de que su vida corría peligro.