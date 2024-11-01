La actividad máxima del americio en Palomares se producirá entre los años 2030 y 2033

La actividad del americio irá aumentando con el paso del tiempo, en tanto que la del plutonio disminuirá. La actividad máxima del americio de Palomares se producirá 73 años después de la purificación del combustible de las bombas, es decir, entre los años 2030 y 2033, aunque ya en el año 2010 se produjo el 95 % de la actividad de ese isótopo