edición general
6 meneos
11 clics
La actividad máxima del americio en Palomares se producirá entre los años 2030 y 2033

La actividad máxima del americio en Palomares se producirá entre los años 2030 y 2033

La actividad del americio irá aumentando con el paso del tiempo, en tanto que la del plutonio disminuirá. La actividad máxima del americio de Palomares se producirá 73 años después de la purificación del combustible de las bombas, es decir, entre los años 2030 y 2033, aunque ya en el año 2010 se produjo el 95 % de la actividad de ese isótopo

| etiquetas: palomares , americio , maxima actividad , radiactividad
5 1 0 K 75 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
#3 Grahml *
Antes de que nos pongamos a correr en círculos con los brazos en alto:


«entre los años 2030 y 2033, aunque ya en el año 2010 se produjo el 95 % de la actividad de ese isótopo. En todo caso el nivel de radiación de Palomares es insignificante, tal y como se deduce de los informes elaborados por el Ciemat”. »
3 K 47
verocla #4 verocla
#3 Lo jodido del tema es que despues de 60 años todavía no han terminado de limpiar la mierda mientras que se pasan la patata entre unos y otros
0 K 10
nemeame #7 nemeame
#3 Por supuesto, inspiran mucha confianza los plásticos que se ponen en los pies para entrar en las zonas de exclusión a las que no se puede acceder. Ahora mismo estoy pensando ir a hacer una barbacoa y revolcarme un rato por el suelo

www.openstreetmap.org/search?query=zona+exclusion&zoom=6&minlo
0 K 10
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
Al ser preguntados por el riesgo real para la población, Carlos Sancho dijo lo siguiente: “Desde su inicio, el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y Personal en Palomares ha consistido en la revisión del estado de salud y el control de la posible contaminación interna de aproximadamente 150 personas al año. Entre 1967 y 2013, se examinaron 1.158 personas y se realizaron 5.446 pruebas médicas y controles de bioeliminación. Los resultados de los exámenes no han mostrado ningún

…   » ver todo el comentario
0 K 12
colipan #2 colipan
A ver si se bañan Feijoo,Ayuso y Vagascal
0 K 11
elTieso #5 elTieso
Americio, te saludamos con alegría, viva mi padre y viva mi tía (la radioactiva).
0 K 11
verocla #1 verocla
Mas noticias relacionadas con Palomares

www.diariodealmeria.es/tag/palomares/
0 K 10

menéame