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ACOM: El lobby sionista en España al servicio del régimen israelí
El lobby ACOM está al servicio del régimen israelí, defendiendo intereses extranjeros por encima de la soberanía española y la libertad de expresión
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acom
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sionismo
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españa
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soberanía
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politica
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relacionadas
#1
Laro__
Hola, Saludo a los miembros de ACOM y de AIPAC (o subvencionados por ellos) que escriben a menudo en este site.
plus: alguno, después de negativizar el meneo, no podrá evitar negativizar tambien este comentario ;)
17
K
180
#9
escuadron
*
#1
Cero negativos. A ver si va a ser cierto eso de "cree el ladrón que todos son de su condición"...
Gente meneando a sueldo lo tengas probablemente en
#0
y su camarilla, eres tú uno de ellos?
2
K
25
#13
Laro__
*
#9
¿eres tú uno de ellos?
Yo no, y ¿tu?
www.meneame.net/search?u=escuadron&w=comments&q=israel
3
K
43
#28
Tkachenko
#13
menuda pillada
3
K
35
#35
escuadron
#28
pillada?
Me lo explicas para lelos porfa? En qué te basas para decir que meneo y creo tendencia a sueldo? Sé que tú sí. Probablemente ni si quiera estés en España.
0
K
11
#36
escuadron
*
#13
Ein? No encontrarás en mi una serie de patrones de votos coordinados, lo siento.
En base a mis menciones a Israel, qué conclusión sacas de lo que pienso hacia ellos? Ni si quiera habrás leído ni dos mensajes. Copia y pega a ChatGPT y pídele un perfil, que te llevarás una sorpresa. Así lo mismo dejas de atizarle a un hombre de paja.
Menudo cartuli pareces estar hecho.
0
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11
#14
MasterChof
#9
a lo mejor es que no van a ser tan idiotas de mostrarse tan descaradamente votando precisamente esta noticia como negativa, ¿no crees?
3
K
53
#16
Laro__
#14
Pero no pueden evitar delatarse
3
K
53
#25
MasterChof
#16
pues sí, de una u otra manera
1
K
26
#26
C.Nutrio
#9
Hombre, una cosa es que sean medio retrasados y otra que le casquen negativos para quedar (aún más) en evidencia.
O a ver si vas a venir ahora a negar que en meneame hay grupos de gente (cuando no directamente multicuentas) que votan en manada ciertas noticias que van en contra de quien les echa limosna.
1
K
27
#29
Tkachenko
#26
últimamente se dedican más a infestar el hilo con comentarios basura
0
K
20
#38
escuadron
#26
Sí, ese grupo de gente es precisamente la que ha subido esta noticia a portada.
0
K
11
#2
Herrerii
Los apoyos internacionales de VOX y Ayuso. Al tonto de Feijoo no le dejan juntarse con ellos
10
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134
#7
johel
*
#2
Aznar es el fundador español de los amigos sionistas y ¿todos? los presidentes del pp se han declarado abiertamente sionistas. Lo de Vox solo es seguir la linde que tenian al salir de casa.
5
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65
#10
Herrerii
#7
Los dueños del PP y de VOX son los mismos, el clan intereconomía
Que el sobrino de Rodrigo Rato este en VOX es casual
1
K
16
#31
C.Nutrio
*
#15
#7
#10
También hay algún que otro parlamentario
batasuno
, como Jon Iñarritu.
1
K
20
#33
Herrerii
#31
CHUPITO
0
K
9
#27
MasterChof
#7
por eso se han visto forzados a superarlos, yendo a "israel" a estrechar la mano del genocida mientras les instaba a matar a más niños y mujeres
0
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13
#30
sabino80
#2
Cuando se enteren los Reyes Católicos,verás tú la q se lía
1
K
13
#32
C.Nutrio
#30
No hace falta remontarse tanto; su idolatrado Adolfo tenía "una cierta tendencia" antisemita.
0
K
7
#3
cocolisto
Al Capone era un angelito al lado de ésta banda.
6
K
108
#11
Supercinexin
Y además amenazan de muerte a españoles. Hay motivos de sobra para ilegalizarlos y perseguirlos.
5
K
91
#19
el_Tupac
#11
como te pasas, ni que fueran vascos...
1
K
31
#21
Mistwatch
Al loro con el nivel que se gasta su CM en X.
3
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40
#24
C.Nutrio
#21
Madre mía, qué indigencia mental gasta aquí el amigo de los sionazis. Si ese es el nivel...
3
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#4
Cincocuatrotres
Traidores! en definitiva, sin paliativos.
3
K
34
#15
MasterChof
*
#4
vendepatrias... pero ellos no son el principal problema, sino la lista de indeseables que están a sueldo, como Pilar Rahola, Tony Cantó, Puigdemont (por lo visto el lobby sionista financió el procés,), Ayuso, Aznar y decenas de "medios"
Deberían sacar una lista y publicarla en todos los periódicos que no estén en esa lista (aunque solo sean 3 ó 4)
Aquí una entrevista a José Miguel Villarroya donde habla de esto
www.youtube.com/live/Ym0L3pc2nYU?si=wjmArY2bNL7wJYEm&t=4297
#5
y tanto
2
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23
#12
beltzak
*
Vamos que son el brazo político de
IDA
(
Israel Defense Antisemitism
)
1
K
30
#18
Jose_trompetas
Hay una personaja especialmente siniestra y odiosa muy amiguita de estos, Pilar Rahola.
Desagradable, arrastrada, sionista e independentista, lo tiene todo.
4
K
29
#6
Abajo
Impediría la doble nacionalidad española e israelí.
1
K
19
#8
Noeschachi
#6
Formalmente España no la reconoce. Podrás tener pasaporte israelí pero legalmente para el estado eres exclusivamente español
0
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12
#5
elgranpilaf
Y a esta escoria les dejan actuar libremente en España?
1
K
18
#23
capitansevilla
Elisa Beni aprueba al sindicato este
1
K
17
#34
C.Nutrio
*
#23
La ínclita Elisa Beni. Otra persona "ecuánime, moderada e imparcial"
...y por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará.
0
K
7
#22
Bilardezz
Traidores que hay que conocer uno a uno quitarles la nacionalidad española si la tiene y expulsarlos a su tierra prometida.
1
K
13
#17
Toranks
El artículo dice que no hay una sección de "quienes somos" pero sí la tienen
a-com.es/somos-acom/
0
K
9
#20
Poplíteo
Al Umpierrez se le va bastante la olla cuando raja, pero cada vez es más cierto que nadie quiere a los judíos, así que el lobby este está tirando la guita, porque les va como las cachas. Por mucho que compren a todo señoritingo que se les ponga a tiro, la vida no ocurre al nivel de los señoritingos.
Las religiones deberían rendirse, y entregar las almas.
0
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7
#39
frigoneto
Estos son los mamporreros de Friends of Israel.
spanishrevolution.net/friends-of-israel-el-lobby-de-aznar-bajo-la-somb
0
K
7
#37
volsetes
Podré parecer un ingenuo pero... en España hay mucho católico porque les han enseñado desde siempre que ir a la iglesia es aceptar la palabra de Jesús, de paz y bondad, y de verdad creen que forma parte de las buenas personas dar gracias a dios por lo que tienen. Los españoles podrán ser muy ignorantes en ese sentido pero en el fondo lo hacen porque son buenas personas. No creo que la mayoría de católicos siguiesen mensajes de odio como los de Israel, la verdad; creo que distinguiríamos entre bien y mal.
Dicho de otro modo, los católicos que yo conozco creo que comulgan más con el mensaje que con la iglesia. Dejando a un lado los forofos, obvio.
0
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plus: alguno, después de negativizar el meneo, no podrá evitar negativizar tambien este comentario ;)
Gente meneando a sueldo lo tengas probablemente en #0 y su camarilla, eres tú uno de ellos?
www.meneame.net/search?u=escuadron&w=comments&q=israel
Me lo explicas para lelos porfa? En qué te basas para decir que meneo y creo tendencia a sueldo? Sé que tú sí. Probablemente ni si quiera estés en España.
En base a mis menciones a Israel, qué conclusión sacas de lo que pienso hacia ellos? Ni si quiera habrás leído ni dos mensajes. Copia y pega a ChatGPT y pídele un perfil, que te llevarás una sorpresa. Así lo mismo dejas de atizarle a un hombre de paja.
Menudo cartuli pareces estar hecho.
O a ver si vas a venir ahora a negar que en meneame hay grupos de gente (cuando no directamente multicuentas) que votan en manada ciertas noticias que van en contra de quien les echa limosna.
Que el sobrino de Rodrigo Rato este en VOX es casual
Deberían sacar una lista y publicarla en todos los periódicos que no estén en esa lista (aunque solo sean 3 ó 4)
Aquí una entrevista a José Miguel Villarroya donde habla de esto
www.youtube.com/live/Ym0L3pc2nYU?si=wjmArY2bNL7wJYEm&t=4297
#5 y tanto
(Israel Defense Antisemitism)
Desagradable, arrastrada, sionista e independentista, lo tiene todo.
...y por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará.
a-com.es/somos-acom/
Las religiones deberían rendirse, y entregar las almas.
spanishrevolution.net/friends-of-israel-el-lobby-de-aznar-bajo-la-somb
Dicho de otro modo, los católicos que yo conozco creo que comulgan más con el mensaje que con la iglesia. Dejando a un lado los forofos, obvio.