Se acerca una cumbre Trump-Xi, pero China no sabe qué quiere Trump

Una cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping que podría extender la tregua comercial entre sus países se llevará a cabo en menos de tres semanas, pero una nube de incertidumbre se cierne sobre ella. Los funcionarios chinos están frustrados por la falta de detalles de la Casa Blanca sobre la agenda de Trump y los acuerdos que ambas partes podrían alcanzar, según analistas chinos.