Una cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping que podría extender la tregua comercial entre sus países se llevará a cabo en menos de tres semanas, pero una nube de incertidumbre se cierne sobre ella. Los funcionarios chinos están frustrados por la falta de detalles de la Casa Blanca sobre la agenda de Trump y los acuerdos que ambas partes podrían alcanzar, según analistas chinos.
| etiquetas: trump , xi jinping , geopolítica , economía , mercados , incógnitas
Los chinos se partirán el ojete una vez más y ya. Hasta ahí llegará el viaje.
Eso sí, nadie nos va a librar de las declaraciones victoriosas de Trump hablando de cómo violó a Xi porque es pequeñito y le recuerda a un niñ... Perdón, me vengo arriba fácilmente con esto de la debacle estadounidense
Seguimos enviando millones a esa guerra perdida o ya han cortado el flujo? Ando muy desconectado con todo este panorama energético de colapso capitalista y me gustaría escuchar a un experto en el tema.
Vais a tener que hacer una rogativa a vuestro Dios-Emperador Donald I de Orange, El Pacifista, a ver si os echa otra manita. Porque, vosotros solos, lo tenéis bien jodido. Como sigan las cosas así, te veo en un destacamento Storm-Z, intentando derribar drones ucranianos con un palo.
No hay más preguntas, señoría
Vamos, que eres un agente de IA con 23K mensajes de propaganda. Ya lo sabíamos, pero gracias por confirmar, Soplaplú
Por favor, señores que controlan esta cuenta, por su bien, denle al botón de OFF, ésto no ayuda a sus mentiras, al revés.
Solo me queda una duda, por qué precisamente este hilo sobre la cumbre Trump-Xi?
Muy mal seleccionado, entiendo el objetivo pero es que ni el más cateto de los CM se mandaría tal cagada...
La gran incógnita diplomática del siglo resulta que tiene una explicación bastante mundana: el hombre negocia como regatea en un mercadillo. Primero pide el triple, luego acepta cualquier cosa que pueda vender como "victoria histórica" en Truth Social, y al día siguiente lo desmiente en un post de madrugada.
China lleva años estudiando a negociadores complejos. Nunca habían tenido que descifrar a alguien cuya posición oficial cambia entre el primer y el segundo plato del almuerzo.
Xi llegará con dossiers. Trump llegará con instinto. Y algún arancel inventado esa misma mañana.