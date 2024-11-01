edición general
Se acerca una cumbre Trump-Xi, pero China no sabe qué quiere Trump

Una cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping que podría extender la tregua comercial entre sus países se llevará a cabo en menos de tres semanas, pero una nube de incertidumbre se cierne sobre ella. Los funcionarios chinos están frustrados por la falta de detalles de la Casa Blanca sobre la agenda de Trump y los acuerdos que ambas partes podrían alcanzar, según analistas chinos.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Él tampoco. xD
#9 Dav3n
#2 Va a ir a llorar tierras raras a cambio de dejarlos en paz en Taiwán.

Los chinos se partirán el ojete una vez más y ya. Hasta ahí llegará el viaje.

Eso sí, nadie nos va a librar de las declaraciones victoriosas de Trump hablando de cómo violó a Xi porque es pequeñito y le recuerda a un niñ... Perdón, me vengo arriba fácilmente con esto de la debacle estadounidense xD
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Tranquilos: Trump tampoco sabe lo que querrá Trump, excepto llenarse los bolsillos y no ir a la cárcel.
#6 Dav3n
#1 Qué tal lo de Ucrania?

Seguimos enviando millones a esa guerra perdida o ya han cortado el flujo? Ando muy desconectado con todo este panorama energético de colapso capitalista y me gustaría escuchar a un experto en el tema.
suppiluliuma #14 suppiluliuma *
#6 Que quieres que te diga, negacionista de Bucha. Para ser una guerra perdida, tus queridos nazis rusos no tienen visos de ganarla. Siguen empantanados en Donetsk, tres años después. Y los acaban de echar a puntapies de Dnipropetrovsk.

Vais a tener que hacer una rogativa a vuestro Dios-Emperador Donald I de Orange, El Pacifista, a ver si os echa otra manita. Porque, vosotros solos, lo tenéis bien jodido. Como sigan las cosas así, te veo en un destacamento Storm-Z, intentando derribar drones ucranianos con un palo. :troll:
#16 Dav3n *
#14 Has respondido exactamente lo que debía responder un bot a sueldo y aún más.

No hay más preguntas, señoría xD

:palm: :palm: :palm:

:palm: :palm: :palm:

Vamos, que eres un agente de IA con 23K mensajes de propaganda. Ya lo sabíamos, pero gracias por confirmar, Soplaplú xD

Por favor, señores que controlan esta cuenta, por su bien, denle al botón de OFF, ésto no ayuda a sus mentiras, al revés.

Solo me queda una duda, por qué precisamente este hilo sobre la cumbre Trump-Xi?

Muy mal seleccionado, entiendo el objetivo pero es que ni el más cateto de los CM se mandaría tal cagada...
suppiluliuma #17 suppiluliuma
#16 Déjame adivinar: tu jefe va por la oficina diciendo al aire que el Ministerio de Defensa le ha dado una cuota de mobiks para reclutar, y te han confiscado el pasaporte... :roll:
thorpedo #8 thorpedo
#1 lo mismo espera un regalo como le hicieron los amigos del golfo , un 747
suppiluliuma #15 suppiluliuma
#8 Los amigos del golfo deben estar preguntándose qué demonios han sacado a cambio de ese regalo, mientras bajan a un refugio para refugiarse de la siguiente ola de drones iraníes.
ipanies #3 ipanies
Una foto y soltar cuñadeces, lo de todos los días... Xi no te prestes a esto!!!!
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Pues Trump le va a pedir a China que deje de ayudar a Iran a cambio de las promesas de 4 cromos y 3 baratijas.
Urasandi #11 Urasandi
Joder con el clarín: hay un anuncio por cada párrafo.
MateriaNegra #7 MateriaNegra
Spoiler: Trump tampoco sabe qué quiere Trump.
La gran incógnita diplomática del siglo resulta que tiene una explicación bastante mundana: el hombre negocia como regatea en un mercadillo. Primero pide el triple, luego acepta cualquier cosa que pueda vender como "victoria histórica" en Truth Social, y al día siguiente lo desmiente en un post de madrugada.
China lleva años estudiando a negociadores complejos. Nunca habían tenido que descifrar a alguien cuya posición oficial cambia entre el primer y el segundo plato del almuerzo.
Xi llegará con dossiers. Trump llegará con instinto. Y algún arancel inventado esa misma mañana.
Raziel_2 #13 Raziel_2
#7 ¿Instinto? ¿Que instinto hombre? Teump llega con demencia y ganas de ser el centro del universo.
Graffin #4 Graffin *
Le va a decir que no está aportando suficiente a la OTAN ni a la guerra de Irán, y que como no espabile le ponen aranceles.
ruinanamas #5 ruinanamas
Le dirá que no venda coches eléctricos a europa.
#12 Marcus78
Nobody Knows
