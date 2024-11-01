El accidente de Angrois, un ejemplo de cómo no debe tratar el Estado a las víctimas

Las víctimas del Alvia de Angrois y sus familias tuvieron que esperar nueve años para que se celebrara el juicio, cuya sentencia de primera instancia no se conoció hasta julio de 2024, cuando muchos afectados ya habían fallecido, algunos sin siquiera haber recibido la indemnización que les correspondía. Por el camino, se enfrentaron a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y a los gobiernos de Mariano Rajoy, y luego a los de Pedro Sánchez.