El accidente de Angrois, un ejemplo de cómo no debe tratar el Estado a las víctimas

El accidente de Angrois, un ejemplo de cómo no debe tratar el Estado a las víctimas

Las víctimas del Alvia de Angrois y sus familias tuvieron que esperar nueve años para que se celebrara el juicio, cuya sentencia de primera instancia no se conoció hasta julio de 2024, cuando muchos afectados ya habían fallecido, algunos sin siquiera haber recibido la indemnización que les correspondía. Por el camino, se enfrentaron a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y a los gobiernos de Mariano Rajoy, y luego a los de Pedro Sánchez.

ipanies #1 ipanies
Es fácil, de momento el estado no debería permitir la legalidad de una organización delictiva en forma de partido político llena de corruptos, psicópatas y mala gente... Luego el resto viene solo, las personas normales tienen empatía, respetan los derechos de los demás y no quieren imponer los suyos y no están buscando siempre la manera de robar.
Fácil y sencillo, solo hace falta voluntad ;)
5 K 66
#2 vGeeSiz *
#1 hablas del PPSOE verdad?
2 K 32
ipanies #3 ipanies
#2 En efecto.
0 K 12
#4 ombresaco
#1 aunque posiblemente tengas razón, creo que se te ha caido un :calzador:
0 K 10

