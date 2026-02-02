La accidentalidad ferroviaria en España es un 37 % menor que la media europea

Los datos recopilados señalan que España tiene una tasa de accidentes ferroviarios un 37% por debajo de la media europea. Estamos por debajo de países como Italia, Alemania y Francia o Polonia. Este último es el país más parecido a España por extensión de la red y tiene una tasa de 1,11. En términos de mortalidad, nuestra tasa es aún más baja, estamos un 83% por debajo de la media europea y somos el sexto país con menor mortalidad ferroviaria.
| etiquetas: accidentes ferroviarios , europa , media europea
Quizás si calcularan hasta el día de hoy no salían esos "bonitos" números
www.larazon.es/economia/espana-cabeza-pasajeros-fallecidos-accidentes-
Y respecto al dato que aporta el artículo. Hasta un análisis desnudo de Tellado mejor no pronunciarse
Y mejor no mires a vuestros referentes de la extremaderecha, ni conservadora (p.e. Hungría) ni ultraliberal (Rep. Checa), que igual te entran sudores fríos...
Y si lo que os preocupa es eso del mantenimiento, no mireis el gasto en mantenimiento del gobierno del PP, que no os va a interesar mucho tampoco...
Por cierto, ya que andas por aquí... qué pasó con el IPC de Argentina publicado por el Indec???
Mensaje patrocinado por Oscar Puente.