La accidentalidad ferroviaria en España es un 37 % menor que la media europea

Los datos recopilados señalan que España tiene una tasa de accidentes ferroviarios un 37% por debajo de la media europea. Estamos por debajo de países como Italia, Alemania y Francia o Polonia. Este último es el país más parecido a España por extensión de la red y tiene una tasa de 1,11. En términos de mortalidad, nuestra tasa es aún más baja, estamos un 83% por debajo de la media europea y somos el sexto país con menor mortalidad ferroviaria.