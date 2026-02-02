edición general
16 meneos
19 clics
La accidentalidad ferroviaria en España es un 37 % menor que la media europea

La accidentalidad ferroviaria en España es un 37 % menor que la media europea

Los datos recopilados señalan que España tiene una tasa de accidentes ferroviarios un 37% por debajo de la media europea. Estamos por debajo de países como Italia, Alemania y Francia o Polonia. Este último es el país más parecido a España por extensión de la red y tiene una tasa de 1,11. En términos de mortalidad, nuestra tasa es aún más baja, estamos un 83% por debajo de la media europea y somos el sexto país con menor mortalidad ferroviaria.

| etiquetas: accidentes ferroviarios , europa , media europea
13 3 1 K 126 actualidad
8 comentarios
13 3 1 K 126 actualidad
javierchiclana #5 javierchiclana *
Ni los datos ni la gráfica tienen una dimensión temporal ¬¬ ¿Sensacionalista?

Quizás si calcularan hasta el día de hoy no salían esos "bonitos" números :roll:
1 K 36
Kasterot #1 Kasterot
Yo es que estoy de seguir dando datos para que Feijóo se nos aturulle.... Lo veo fatal.
Y respecto al dato que aporta el artículo. Hasta un análisis desnudo de Tellado mejor no pronunciarse
1 K 14
Barney_77 #2 Barney_77
Es aquí donde se viene a blanquear la gestión del gobierno con las infraestructuras ferroviarias? Me parece perfecto el dato aislado pero ¿Cual es la tendencia? La foto fija está bien para ver donde se está, pero la tendencia es lo que puede ser preocupante.
2 K 14
#4 Poll
#2 Ahí ahí, ya preguntaremos por la tendencia en el siguiente accidente de aviación. Lo importante es mantener el relato que me interese.
0 K 10
calde #6 calde *
#2 Si coges el dato tal cual lo publica eurostat, España aún sale mejor parada (la mejor en Europa! :-O) , así que como tú prefieras.

Y mejor no mires a vuestros referentes de la extremaderecha, ni conservadora (p.e. Hungría) ni ultraliberal (Rep. Checa), que igual te entran sudores fríos...

Y si lo que os preocupa es eso del mantenimiento, no mireis el gasto en mantenimiento del gobierno del PP, que no os va a interesar mucho tampoco...

:roll:  media
1 K 15
calde #7 calde
#3 No, no, de circulen nada, párense a mirar bien los datos de Eurostat! España tiene los trenes más seguros de europa! (goto #6)

Por cierto, ya que andas por aquí... qué pasó con el IPC de Argentina publicado por el Indec??? :roll:
0 K 12
Findeton #3 Findeton
¡Todo bien, circulen!

Mensaje patrocinado por Oscar Puente.
0 K 10

menéame