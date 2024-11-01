La Academia del ICE redujo su formación a solo 47 días bajo Trump como guiño al 47.º presidente [ENG]

Una investigación publicada en agosto de 2025 por Nick Miroff en The Atlantic informaba: «Antes, los nuevos agentes de deportación del ICE recibían unos cinco meses de formación federal en aplicación de la ley. Los responsables de la Administración han reducido ese tiempo aproximadamente a la mitad, en parte eliminando los cursos de español». «La formación en la academia se acortó a 47 días, según me dijeron tres funcionarios, una cifra elegida porque Trump es el 47.º presidente».