edición general
3 meneos
 
La Academia del ICE redujo su formación a solo 47 días bajo Trump como guiño al 47.º presidente [ENG]

La Academia del ICE redujo su formación a solo 47 días bajo Trump como guiño al 47.º presidente [ENG]

Una investigación publicada en agosto de 2025 por Nick Miroff en The Atlantic informaba: «Antes, los nuevos agentes de deportación del ICE recibían unos cinco meses de formación federal en aplicación de la ley. Los responsables de la Administración han reducido ese tiempo aproximadamente a la mitad, en parte eliminando los cursos de español». «La formación en la academia se acortó a 47 días, según me dijeron tres funcionarios, una cifra elegida porque Trump es el 47.º presidente».

| etiquetas: ice , formación , presidente , 47 , trump
3 0 0 K 43 CamisaParda
3 comentarios
3 0 0 K 43 CamisaParda
#2 To_lo_loco
Para actuar como un psicópata solo hay que contratarlos, darles el uniforme, las armas y decirle sal a disfrutar.
1 K 19
Sinfonico #3 Sinfonico *
Formación para qué?, si son subnormales haciendo cosas de subnormales, no necesitan preparación.
Si a cambio de un sueldo aceptas aterrorizar a tus conciudadanos es que muchas luces no tienes, aparte de ser una mierda como persona.
0 K 12
#1 HangTheRich
para mear y no echar gota xD
0 K 11

menéame