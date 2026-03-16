La Academia de Ciencias de EE UU premia a cuatro españoles por explicar cómo la vida salió de un callejón sin salida y conquistó la Tierra

Tras una conversación de más de 30 años, Jordi Bascompte, Bartolo Luque, Fernando Ballesteros y Enrique Muro consiguieron explicar el cambio abrupto de los seres vivos que permitió la aparición de plantas y animales, humanos incluidos. Hace más de 30 años, en un pequeño despacho de la Universidad Politécnica de Cataluña, dos estudiantes de doctorado —uno apasionado de la biología, el otro de la física— comenzaron a intercambiar problemas para atraer al otro a su terreno. Uno de esos problemas decía que si la vida en la Tierra hubiera seguido su