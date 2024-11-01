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«Mi abuelo se suicidó porque le robaron todos sus ahorros. Gracias por jodernos la vida»

«Mi abuelo se suicidó porque le robaron todos sus ahorros. Gracias por jodernos la vida»

«Isabel, que no, que me han quitado el dinero. Que aquí no hay nada». Ella llamó a su hijo mayor, Juan Pedro. «Niño, vente a casa que el abuelo dice que le han quitado el dinero de la cartilla», le dijo, sin terminar de creerse lo que estaba a punto de comenzar. «Fuimos a la sucursal y, efectivamente, sólo le quedaban 68 euros en la cuenta. Se había perdido todo, casi 60.000 euros, y al banco no le dio por bloquear la cuenta. Ni una llamada ni nada»,

| etiquetas: suicidio , robo ahorros libreta
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8 comentarios
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shinjikari #2 shinjikari *
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Eso es todo lo que puedo ver de este artículo. -> Muro de pago
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asola33 #3 asola33
#2 Yo ni eso. Un texto igual al de la entradilla y nada mas ni ninguna opción mas.
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curaca #1 curaca
Es importante no tener tanto dinero en cuentas a la vista y sobre todo tener las tarjetas limitadas, tanto para operaciones como para gasto total mensual. Si se requiere hacer un pago grande o un mes se gasta de más con la tarjeta, se incrementa puntualmente esos límites. Por lo demás, unos miserables que espero que lo pasen"bien" en la cárcel.
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#5 Martillo_de_Herejes
Añade _amp a nt (nt_amp) y en configuración bloquea javascript. Podrás leer el artículo.
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llanerosolitario #6 llanerosolitario *
#5 Sin necesidad de bloquear javascript, en modo lectura también se accede.
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#7 Martillo_de_Herejes
#6 Ok. Gracias.
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javierchiclana #8 javierchiclana
#6 Será en algunos navegadores... en Chrome, el más común, no.

De cualquier forma incumple las normas de MNM.
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menéame