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Lo absurdo del pecado original [ENG]

Lo absurdo del pecado original [ENG]  

No elegiste nacer. No hiciste ningún trato. No firmaste ningún contrato. Y, sin embargo, una de las instituciones religiosas más poderosas de la historia decidió que llegaste a este mundo ya culpable, ya quebrantado, ya endeudado. Hoy reflexionamos sobre esta idea y nos hacemos la pregunta más básica posible: ¿tiene realmente algún sentido?

| etiquetas: religión , pecado original , teología , filosofía
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #2 Moderdonia
"El primer pecado de la humanidad fue la fe; la primera virtud la duda."

Carl Sagan.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Bueno, a estas alturas nos vamos a poner a busrcarle sentido a las religiones...
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Cuñado #3 Cuñado
¿tiene realmente algún sentido?

Muchísimo. El cristianismo ha conseguido convencer a miles de millones de personas de que nacieron con una condena de la que sólo ellos los podían salvar.
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daTO #4 daTO
#3 exacto, Es como convencerte de que tienes una enfermedad mortal para la que sólo tú tienes cura. Es fantástico,
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Cuñado #6 Cuñado
#4 Y si no querías la cura... También tenían otra cura para eso.

Pero no hay que confiarse con estas ratas. A la que te despistas te llenan las cunetas de miles de españoles que no eran "buenos cristianos".
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#11 fremen11
#4 La vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual, y no tiene cura.....
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#5 luckyy
Esa institucion lleva dos mil años viviendo en el pecado, de la pobreza y el perdón, y éstos últimos no los han practicado jamás.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
Recuerdo con cariño lo del pecado original porque fue el motivo precursor de mi ateísmo cuando nos lo contaron en clase de religión.
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#13 chavi
#12 , ¿cómo podría decirse que hiciste algo malo, si justo antes de que hicieras esa cosa todavía no sabías distinguir entre el bien o el mal?

Eso es irrelevante. Es religión, no intentes razonar de modo lógico.
A mi entender simplemente es una fábula sobre las consecuencias de ser un ser consciente. Y es acertada. Pagamos ese "pecado".
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#10 chavi *
El pecado original es el haber adquirido autoconciencia. Esa es la fruta del bien y del mal. Y si, todos lo hemos cometido.

Y yo me alegro.
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#12 BoosterFelix *
#10 Ese error de la religión ya está muy señalado.

Imagina que no sabes distinguir entre el bien o el mal, pero hay algo que puedes hacer (por ejemplo, comerte una manzana mágica, agitar una varita mágica, etc) para empezar a distinguir entre el bien y el mal. Si haces esa cosa que te habilita para distinguir entre el bien o el mal, ¿cómo podría decirse que hiciste algo malo, si justo antes de que hicieras esa cosa todavía no sabías distinguir entre el bien o el mal?

Además, si es la…   » ver todo el comentario
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#8 BoosterFelix *
Lo mas parecido que se me ocurre a mí a un pecado original es la defensa del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, y en el fraudulento régimen capitalista que las causa. Salvo contadas excepciones, prácticamente todos los seres humanos nacen con ese pecado codificado en sus genes, y lo exteriorizan cuando se hacen adultos. Quién sabe, a lo mejor por eso el cristianismo no quiere hijos en los curas.
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LoboAsustado #7 LoboAsustado
Cada español , francés , alemán , y no digamos estadounidense , nacen ya con deuda...que mas da un pecadillo o dos en el saldo a estas alturas?
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menéame