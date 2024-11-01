Lo absurdo del pecado original [ENG]  

No elegiste nacer. No hiciste ningún trato. No firmaste ningún contrato. Y, sin embargo, una de las instituciones religiosas más poderosas de la historia decidió que llegaste a este mundo ya culpable, ya quebrantado, ya endeudado. Hoy reflexionamos sobre esta idea y nos hacemos la pregunta más básica posible: ¿tiene realmente algún sentido?
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Carl Sagan.
Muchísimo. El cristianismo ha conseguido convencer a miles de millones de personas de que nacieron con una condena de la que sólo ellos los podían salvar.
Pero no hay que confiarse con estas ratas. A la que te despistas te llenan las cunetas de miles de españoles que no eran "buenos cristianos".
Eso es irrelevante. Es religión, no intentes razonar de modo lógico.
A mi entender simplemente es una fábula sobre las consecuencias de ser un ser consciente. Y es acertada. Pagamos ese "pecado".
Y yo me alegro.
Imagina que no sabes distinguir entre el bien o el mal, pero hay algo que puedes hacer (por ejemplo, comerte una manzana mágica, agitar una varita mágica, etc) para empezar a distinguir entre el bien y el mal. Si haces esa cosa que te habilita para distinguir entre el bien o el mal, ¿cómo podría decirse que hiciste algo malo, si justo antes de que hicieras esa cosa todavía no sabías distinguir entre el bien o el mal?
Además, si es la… » ver todo el comentario