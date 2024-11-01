Absuelto un hombre que había sido condenado a 12 años por abusos sexuales a la hija menor de su pareja

El TSJCyL ha absuelto al hombre que había sido condenado a 12 años y medio de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja,al concluir que las pruebas practicadas durante el juicio no permiten acreditar los hechos. Uno de los elementos centrales de la acusación era la existencia de una cuenta falsa en Tuenti. Sin embargo Telefónica informó que la línea no correspondía a ningún cliente de Telefónica ni de Tuenti. El tribunal también analizó que la denunciante declaró que "nunca la ha tocado" y “nunca ha sufrido violación alguna"