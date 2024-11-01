edición general
Absuelto un hombre que había sido condenado a 12 años por abusos sexuales a la hija menor de su pareja

El TSJCyL ha absuelto al hombre que había sido condenado a 12 años y medio de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja,al concluir que las pruebas practicadas durante el juicio no permiten acreditar los hechos. Uno de los elementos centrales de la acusación era la existencia de una cuenta falsa en Tuenti. Sin embargo Telefónica informó que la línea no correspondía a ningún cliente de Telefónica ni de Tuenti. El tribunal también analizó que la denunciante declaró que "nunca la ha tocado" y “nunca ha sufrido violación alguna"

8 comentarios
plutanasio #4 plutanasio
Esto no existe - Juan Soto Ivars
5
kumo #3 kumo
Uno de los elementos centrales de la acusación era la existencia de una cuenta falsa en Tuenti

Pero de qué año estamos hablando! xD xD


Pues menos mal que se ha librado.
4
Cantro #5 Cantro
#3 eso digo yo, Tuenti desapareció como red social cuando explotó la burbuja de las punto com
0
#6 Tensk
#5 La burbuja de las punto com fue en 2000 aproximadamente y Tuenti nació seis años después.
1
Cantro #7 Cantro
#6 estaba mezclando cosas. Efectivamente, lo de las redes sociales empezó después de la crisis de las punto com
0
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pelillos a la mar, cosas que pasan.
1
#8 bizcobollo
#1 Imagínate a ese hombre que está tranquilo con su vida y de repente vienen a detenerle y decirle que le han denunciando por unos supuestos abusos de hace la tira años y de buenas a primeras le caen 12 años de cárcel sin haber la más mínima prueba. De locos.
0
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
¿hoy saldrá la de la secta diciendo "tchsss que coño os pasa hamijas?"
1

