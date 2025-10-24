Absuelto un encargado de cocina gijonés de violar a una empleada en un almacén: el relato de la víctima era "inconsistente e inverosímil"

Una cocinera lo acusó de violarla durante una comida en la que estaba la propia esposa de él. Tuvo que afrontar una instrucción de 5 años donde la Fiscalía pedía 6 años de prisión. Ninguno de los testigos declaró en su contra. Los magistrados reconocen que las cámaras que recogieron las imágenes después de los hechos no casan con la gravedad de lo sucedido, desmontan en su sentencia el relato de la falsa víctima y sacan a colación la declaración de otra mujer que aseguró que la denunciante se dedica a plantear "denuncias para sacar dinero"