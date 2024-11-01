Absueltas tres prostitutas de estafar a un cliente al no recordar con cuál de ellas tuvo sexo

Un hombre contrata los servicios sexuales de una prostituta en una página de contactos para que acuda a su domicilio. Se despierta a las dos del mediodía del día siguiente. Comprueba su cuenta bancaria y descubre que hay una serie de cargos que él no ha autorizado por un importe total de 3.370 euros. Está convencido de que lo han drogado para desplumarlo mientras estaba dormido. Por estos hechos la Policía Nacional identificó y detuvo a tres mujeres. La clave de esta sentencia está en el dudoso reconocimiento que realizó el denunciante de la...