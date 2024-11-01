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Absueltas tres prostitutas de estafar a un cliente al no recordar con cuál de ellas tuvo sexo

Absueltas tres prostitutas de estafar a un cliente al no recordar con cuál de ellas tuvo sexo

Un hombre contrata los servicios sexuales de una prostituta en una página de contactos para que acuda a su domicilio. Se despierta a las dos del mediodía del día siguiente. Comprueba su cuenta bancaria y descubre que hay una serie de cargos que él no ha autorizado por un importe total de 3.370 euros. Está convencido de que lo han drogado para desplumarlo mientras estaba dormido. Por estos hechos la Policía Nacional identificó y detuvo a tres mujeres. La clave de esta sentencia está en el dudoso reconocimiento que realizó el denunciante de la...

| etiquetas: absolución , prostituta , meretriz , dudoso reconocimiento , servicios extra
5 1 0 K 112 Tribunales
11 comentarios
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Comentarios destacados:    
pingON #1 pingON
yaasssstamos con la droja en el colacao....
9 K 114
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#1 El espíritu de Manuel Tojeiro sigue vivo
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pitercio #5 pitercio
Aquí no han usado eso de “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento:troll:
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
A ver, este juez no sabe usar el comodin del "una de ellas o su entorno?" Asi no va a llegar a la AN... :troll:
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loborojo #2 loborojo
Acabo más jodido de lo que quería el putero
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antesdarle #3 antesdarle
Bueno quería joder y lo jodieron bien :troll: eso tiene un precio
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
¿Las hizo cantar I want it that way en la rueda de reconocimiento?
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Apotropeo #10 Apotropeo
Si una de ellas hubiera sido un travesti, a buen seguro que lo recordaría.
:troll:
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#4 Lusco2
3.370 euros eso son tres prostitutas y servicios especiales, no veo nada raro
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UnDousTres #7 UnDousTres
#4 Te veo informado... La verdad me parece carísimo.
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#8 username
#7 eso son 3370 robo pilinguis de 1 euro
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menéame