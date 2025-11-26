El absentismo laboral en España se duplica desde los mínimos históricos marcados hace 12 años

Cada vez más personas en España faltan a su puesto de trabajo de forma diaria. Tanto es así, que el absentismo laboral en nuestro país se ha duplicado desde los mínimos históricos de 2013, convirtiéndose así en uno de los principales problemas del mercado de trabajo.
En una poblacion mas envejecida , en unas condiciones salariales que siguen sin ser equitativas los costos de vida. Eso afecta tambien a la salud y a las bajas.
"El covid fue un punto y aparte en lo que a ausencias en el trabajo se refiere, ya que pasa de una subida contenida a dispararse. Entonces, el absentismo se incrementó fuertemente al pasar del 5,2% de finales de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria,… » ver todo el comentario
Es un total sin sentido habria que obligar a desgranar esos datos, absentismo y bajas laborales.
Hay 2 lecturas complementarias:
- La falta de personal en las empresas obliga a que los empleados trabajen mas sobrecargados y haya el doble de bajas laborales (coño! si el absentismo se duplica!!)
- La falta de persona. y el que los empresarios no quieran pagar mas para contratar mejores… » ver todo el comentario
Menudo bulo. Un 0 en fiabilidad.
Porque, si, esos casos se suman como Absentismo Laboral.
En realidad, me vino de puta madre porque hacía casi vida normal pero hay que ser un puto psicópata para hacer eso, sinceramente.
Estoy con gastroenteritis en casa
Estoy trabajando
Todos ganan menos yo, aunque bueno, un poco también gano
La gilipollez de vuelta a las oficinas si o si es eso, una estupidez, les puede la presentation cuando es una cagada de libro
Horas no trabajadas y absentismo laboral:
• vacaciones,
• incapacidad temporal,
• maternidad,
• motivos personales,
• conflictividad laboral,
• cierre patronal,
• absentismo,
• etc.
El absentismo justificado mímimo, según el ET es:
• 15 días naturales en caso de matrimonio.
• 2 días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo… » ver todo el comentario