El absentismo laboral en España se duplica desde los mínimos históricos marcados hace 12 años

Cada vez más personas en España faltan a su puesto de trabajo de forma diaria. Tanto es así, que el absentismo laboral en nuestro país se ha duplicado desde los mínimos históricos de 2013, convirtiéndose así en uno de los principales problemas del mercado de trabajo.

14 comentarios
Comentarios destacados:      
JackNorte #1 JackNorte *
Cuando se sigue contando el absentismo cuando es baja medica.
En una poblacion mas envejecida , en unas condiciones salariales que siguen sin ser equitativas los costos de vida. Eso afecta tambien a la salud y a las bajas.

"El covid fue un punto y aparte en lo que a ausencias en el trabajo se refiere, ya que pasa de una subida contenida a dispararse. Entonces, el absentismo se incrementó fuertemente al pasar del 5,2% de finales de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria,…   » ver todo el comentario
Aokromes #13 Aokromes
#1 > Cuando se sigue contando el absentismo cuando es baja medica.

Es un total sin sentido habria que obligar a desgranar esos datos, absentismo y bajas laborales.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
"En el caso del absentismo por IT, es decir, el que cuenta con una baja médica, ha pasado del 3,8% de las horas pactadas del último trimestre del 2019 al 5,5% de la actualidad."

Hay 2 lecturas complementarias:
- La falta de personal en las empresas obliga a que los empleados trabajen mas sobrecargados y haya el doble de bajas laborales (coño! si el absentismo se duplica!!)
- La falta de persona. y el que los empresarios no quieran pagar mas para contratar mejores…   » ver todo el comentario
frg #6 frg
Según el último informe de la agencia de empleo Randstad

Menudo bulo. Un 0 en fiabilidad.
#2 Khanbaliq
A CURRAR ESTANDO MALO, HOSTIA YA, VAGO !!!!!!!!!!

Porque, si, esos casos se suman como Absentismo Laboral.
JackNorte #3 JackNorte *
#2 Eso hasta que llegue la proxima pandemia que meteran en la carcel a quienes no lo hagan, xD
#5 Khanbaliq
#3 Personalmente, estando en una puta oficina, tuve que ir a trabajar TODOS LOS PUTOS DÍAS porque el dueño quería que hubiera gente en la oficina y que no estuviera sola.

En realidad, me vino de puta madre porque hacía casi vida normal pero hay que ser un puto psicópata para hacer eso, sinceramente.
Aokromes #14 Aokromes
#2 no hay nada mejor que ir con un gripazo de aupa a trabajar y tener que hablar con altos cargos tosiendo para que se les quite la tonteria.
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
¿Y EL ABSENTISMO EMPRESARIAL DE NO PAGAR LAS HORAS EXTRA EN QUÉ ESTADÍSTICA SE RECOGE, esclavistas de mierda? que os den!
#7 Tecar
El absentismo suele aumentar con las mejoras de las condiciones laborales y coberturas sociales, normalmente el que tiene menos pegas para faltar al trabajo ante cualquier contingencia lo suele aprovechar.
#11 Selection
Es que ahora hay más funcionarios.
Magog #9 Magog
Yo tengo teletrabajo
Estoy con gastroenteritis en casa
Estoy trabajando

Todos ganan menos yo, aunque bueno, un poco también gano

La gilipollez de vuelta a las oficinas si o si es eso, una estupidez, les puede la presentation cuando es una cagada de libro
arturios #10 arturios
Este mensaje siempre lo repito cuando se habla de este tema, para aclarar:

Horas no trabajadas y absentismo laboral:
• vacaciones,
• incapacidad temporal,
• maternidad,
• motivos personales,
• conflictividad laboral,
• cierre patronal,
• absentismo,
• etc.

El absentismo justificado mímimo, según el ET es:
• 15 días naturales en caso de matrimonio.
• 2 días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo…   » ver todo el comentario
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Menudo cáncer tenemos con el absentismo laboral y las bajas falsas.
