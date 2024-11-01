Abren una cuenta para asegurar los estudios de la niña superviviente del accidente de Adamuz

El centro privado Tierrallana-Entrepinos, perteneciente al Grupo Attendis del Opus Dei, donde apenas llevaban unas semanas estudiando tanto Cristina como Pepe al acceder a las puertas de la Navidad, ha comunicado a su familia que habrá amparo durante todos estos años difíciles. Han abierto una cuenta bancaria para que todos apoyen en la medida de lo posible para sufragar los gastos necesarios y se han volcado para que la chica note el calor y el cariño de profesores y alumnos durante los próximos años.