Abren una cuenta para asegurar los estudios de la niña superviviente del accidente de Adamuz

El centro privado Tierrallana-Entrepinos, perteneciente al Grupo Attendis del Opus Dei, donde apenas llevaban unas semanas estudiando tanto Cristina como Pepe al acceder a las puertas de la Navidad, ha comunicado a su familia que habrá amparo durante todos estos años difíciles. Han abierto una cuenta bancaria para que todos apoyen en la medida de lo posible para sufragar los gastos necesarios y se han volcado para que la chica note el calor y el cariño de profesores y alumnos durante los próximos años.

comentarios
Spirito
Que no la abra VoX, que ya sabemos lo que hicieron con lo que la gente donó en la Dana.
flyingclown
#1 Y al Volcán
FueraSionistasdeMeneame
Las putas ratas del Opus utilizando una niña para recaudar pasta, asquerosa secta.
LunaTiko
El Opus Dei abre la cuenta, pero q sean otros los que donen.
Expat_Guinea_Ecuatorial
En estas cosas trinca hacienda o hay excepciones?

"su propio colegio, que se ha comprometido a acompañar en su formación y educación durante toda su vida académica. " bravo por el colegio
Me sale como articulo poroso, alguien lo archivo aqui por si no se puede leer archive.is/pRdhD
