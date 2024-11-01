edición general
Abogados, jueces, y gente torpe, Opinión

Hace unos días Anna Bower, una periodista de Lawfare, recibió un mensaje por Signal de la fiscal federal de distrito de Virginia, Lindsey Halligan. Si el nombre os suena, es porque Halligan es la abogada nombrada por Trump deprisa y corriendo para acusar a James Comey, uno de sus enemigos jurados, de un par de delitos que no se cree nadie.

CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Ni en los sueños más húmedos de los gobiernos chino y ruso se habrían atrevido a fantasear con tener a un incompetente de este nivel al frente de la gran potencia rival.
#4 To_lo_loco
#1 Desde luego es la forma más fácil de quebrar un país.

Hay ciertos rumores que los putinistas y sus tropas han regado con dinero los grupos neofascistas de Europa, ¿por qué no iban a hacerlo con USA?

Incompetentes, vagos, egoístas, vanidosos y avariciosos, cuyos intereses son los propios y mayoritariamente idiotas.

Lo juntas con los dueños del contenido de las pantallas y tenemos un mundo dirigido a vaya usted a saber qué.
Desideratum #3 Desideratum *
""""Todo el affaire, no obstante, es muy típico de la administración Trump, un lugar en que los nombramientos van a todos aquellos que estén dispuestos a seguir órdenes, sin que importe su experiencia, talento, o haber prestado atención el día que el jefe de prensa o director de comunicaciones les explicó la cosa más básica sobre su trabajo.""""

Alucinante.

Está es la prueba más evidente sobre la perdida hegemónica de Estados Unidos.

Una cesión de liderazgo que iba a ser progresiva y a lo largo de lustros pero que se va a producir en menos de una legislatura.
themarquesito #2 themarquesito
Lindsey Halligan fue finalista en Miss Colorado un par de veces, que es la calificación más importante para Trump
www.dailymail.co.uk/news/article-15131657/Lindsey-Halligan-Trump-James
