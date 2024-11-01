Abogados, jueces, y gente torpe, Opinión

Hace unos días Anna Bower, una periodista de Lawfare, recibió un mensaje por Signal de la fiscal federal de distrito de Virginia, Lindsey Halligan. Si el nombre os suena, es porque Halligan es la abogada nombrada por Trump deprisa y corriendo para acusar a James Comey, uno de sus enemigos jurados, de un par de delitos que no se cree nadie.
| etiquetas: opinión , estados unidos
Hay ciertos rumores que los putinistas y sus tropas han regado con dinero los grupos neofascistas de Europa, ¿por qué no iban a hacerlo con USA?
Incompetentes, vagos, egoístas, vanidosos y avariciosos, cuyos intereses son los propios y mayoritariamente idiotas.
Lo juntas con los dueños del contenido de las pantallas y tenemos un mundo dirigido a vaya usted a saber qué.
Alucinante.
Está es la prueba más evidente sobre la perdida hegemónica de Estados Unidos.
Una cesión de liderazgo que iba a ser progresiva y a lo largo de lustros pero que se va a producir en menos de una legislatura.
www.dailymail.co.uk/news/article-15131657/Lindsey-Halligan-Trump-James