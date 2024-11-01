¿Abascal vicepresidente, Figaredo en Interior y Tellado a Cultura?

Tengo 77 años, viví durante 27 en el tardo franquismo y aunque me tocó la parte menos dura lo sufrí en propias carnes. Sé lo que es vivir bajo la dictadura y la represión. En aquella época como militante comunista y por tanto anti franquista, coincidí con socialistas, gentes de otras izquierdas, pero también con demócratas de derechas. Participé activamente en reuniones de la Junta Democrática y lo que después se denominó “Platajunta”, donde demócratas de todo tipo expresábamos nuestras duras experiencias, añorábamos una democracia que tardó