edición general
15 meneos
59 clics
¿Abascal vicepresidente, Figaredo en Interior y Tellado a Cultura?

¿Abascal vicepresidente, Figaredo en Interior y Tellado a Cultura?

Tengo 77 años, viví durante 27 en el tardo franquismo y aunque me tocó la parte menos dura lo sufrí en propias carnes. Sé lo que es vivir bajo la dictadura y la represión. En aquella época como militante comunista y por tanto anti franquista, coincidí con socialistas, gentes de otras izquierdas, pero también con demócratas de derechas. Participé activamente en reuniones de la Junta Democrática y lo que después se denominó “Platajunta”, donde demócratas de todo tipo expresábamos nuestras duras experiencias, añorábamos una democracia que tardó

| etiquetas: abascal , vicepresidente , figaredo , interior , tellado , cultura
13 2 1 K 241 politica
6 comentarios
13 2 1 K 241 politica
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y Kennedy de sanidad oh wait!
0 K 20
pepel #5 pepel
Figaredo a CULTURA.
0 K 19
Battlestar #3 Battlestar
Ahora que se habla mucho de casos de agresiones sexuales y acosos, observo que el electorado de las derechas extremas los consiente sin ningún efecto negativo, mientras que el de las izquierdas lo castiga, como debe ser, con dureza. Igual pasa con la corrupción.

Creía que era un articulo de opinión "serio" hasta que he llegado a esta parte y me he empezado a cuestionar si era algún tipo de ironia  media
0 K 13
Asimismov #4 Asimismov *
#3 ¿Con ese título? ¿En serio?
¿Abascal vicepresidente, Figaredo en Interior y Tellado a Cultura?
Repito: ¿En serio?
0 K 12
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Lo veo y lo subo.Ndongo presidente, el Obama español. Leticia Sabater en cultura y Dani Esteve en educación.
0 K 10
#6 Rixx
Mejor los tres en el cobete ese que va a ir a la luna {0x1f680}
0 K 7

menéame