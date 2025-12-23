Abascal saca a Ortega Smith de la ejecutiva de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha decidido sacar del Comité Ejecutivo Nacional de la formación, máximo órgano de dirección entre asambleas, a Javier Ortega Smith en lo que constituye un paso más en el proceso de marginación de quien fue uno de los fundadores del partido ultra y secretario general de la formación durante años. Recientemente, Ortega Smith ya fue relevado como portavoz adjunto de Vox en el Congreso, en una decisión que él mismo calificó de injusta y que dijo no entender. Muro de pagoSe salta con el lector inmersivo.