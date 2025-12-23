edición general
Abascal saca a Ortega Smith de la ejecutiva de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha decidido sacar del Comité Ejecutivo Nacional de la formación, máximo órgano de dirección entre asambleas, a Javier Ortega Smith en lo que constituye un paso más en el proceso de marginación de quien fue uno de los fundadores del partido ultra y secretario general de la formación durante años. Recientemente, Ortega Smith ya fue relevado como portavoz adjunto de Vox en el Congreso, en una decisión que él mismo calificó de injusta y que dijo no entender. Muro de pagoSe salta con el lector inmersivo.

soberao
¿No has visto a Abascal con camisetas del ejército posando y luciendo pluma para atraer el voto gay y el de las fuerzas armadas?
malditopendejo
por desgracia si. Pena de pais....
Barriales
se libro por pies planos.
Dene
Esto se parece mas a un partido norcoreano que a cualquier otra cosa
#1 soberao *
Ahora en la dirección de Vox quedan los que son como Abascal: pijos vagos que no han dado un palo al agua en su vida y que no hecho ni la mili.
malditopendejo
creo que es lo único que le reconozco a Abascal, no haber hecho la mili.

Solo le faltaría ir de exmilico por la vida....
mrM4
tambien es ultracatólico y separado ¡cosas veredes amigo sancho!
malditopendejo
si es que los curas tragan con todo con tal de pillar poder....
Aperitx
recasado y supongo que con hijos de las dos
Xenófanes
Y conviviendo en concubinato concupiscente.
Milmariposas
JOS está más que amortizado.
Findeton
Todo lo que huela mínimamente a liberal, lo han echado de Vox. Vox ahora es básicamente la ideología de Franco y poco más.
Josecoj
Entonces bien echado está
DenisseJoel
Queda mal decirlo, pero se están "podemizando". Abandonan la apariencia de transversalidad (no por esta expulsión en concreto) y echan a la mayoría de caras visibles del lavado de cara de la ultraderecha.
Parte de su base social no se ha enterado aún del cambio y creen que están votando lo mismo que en 2018, así que les sigue apoyando por la marca.
eltxoa
Recordad españoles que Abascal es vasco. Si llega al gobierno del estado no volveréis a follar en vida.
tul
es un tapado de la eta, cuando sea presidente concedera la independencia al pais vasco, a cataluña, a galicia y a canarias
Eukherio
Se sabe desde hace años que Ortega Smith no era de los favoritos de Abascal. Cuando Vox se presento a las autonómicas vascas y gallegas en 2020, en la época en la que no querían tener candidatos autonómicos y simplemente hacían desfilar a los famosos del partido por las autonomías, la cúpula mayor del partido terminó en País Vasco, porque le daban posibilidades de sacar un escaño, y mientras tanto Ortega Smith estaba por Galicia aspirando a sacar 0 y en mítines con 20-30 personas.
