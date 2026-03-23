edición general
12 meneos
16 clics
Abascal agradece a Orbán en Budapest que frene los acuerdos de la UE

Abascal agradece a Orbán en Budapest que frene los acuerdos de la UE

El líder de Vox interviene con Le Pen, Salvini y Wilders en un mitin electoral del primer ministro húngaro (Accesible en modo lectura)

| etiquetas: abascal , orban , unión europea , extrema derecha
10 2 0 K 124 actualidad
14 comentarios
10 2 0 K 124 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Setis
Otro patriota de nuevo saboteando al país.
5 K 63
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 No es un patriota, es un agente del Mossad.
1 K 23
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
#1 no seré yo el que defienda a Pagascal, pero si hay algo que no nos debe sorprender es que los ultranazionalistas como Orban o Abascal estén en contra de transferir soberanía nacional a un ente supranacional como es la UE, va implícito en su ideología.
0 K 12
skaworld #5 skaworld
Han invitado a Trump también o para elecciones por lo que sea, la internacional fachita lo esconde un poquito?
1 K 28
johel #2 johel *
Pa$triota$ tambien conocidos como vendepatrias, lamebotas, siervos y si les pagan con cacahuetes ...
2 K 24
#9 rystan
Luego nos preguntaremos que quién los financia a estos.
1 K 17
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#9 dame una "I"
0 K 8
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Traidor y corrupto. Sin duda gobernará España. El voto subnormal es suyo.
0 K 12
Brill #12 Brill
Justo cuando se rumorea que al menos un ministro de Orbán espía para los rusos.

elpais.com/internacional/2026-03-23/polonia-acusa-a-orban-de-espiar-pa

Cuidadín con los que van de patriotas.
0 K 12
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Obascal es pacificador!!!
0 K 12
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 Obascal el pacificador!!!
0 K 12
Milmariposas #7 Milmariposas
Por qué no lo expulsan de la UE?
0 K 12
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 No se expulsa ni a Israel de Eurovisión, van a expulsar a Hungría... xD Además viene bien retrasar las millonadas que se le regalan a Ucrania, para varios países que seguramente no están de acuerdo, pero se ven 'obligados'. Por tanto, estos últimos no tendrán ninguna intención de apremiar a Hungría.
0 K 12
#3 konde1313
Abascal, su única patria es su cuenta corriente.
0 K 11

menéame