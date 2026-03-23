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Abascal agradece a Orbán en Budapest que frene los acuerdos de la UE
El líder de Vox interviene con Le Pen, Salvini y Wilders en un mitin electoral del primer ministro húngaro (
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abascal
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#1
Setis
Otro patriota de nuevo saboteando al país.
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#11
obmultimedia
#1
No es un patriota, es un agente del Mossad.
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#14
Enésimo_strike
#1
no seré yo el que defienda a Pagascal, pero si hay algo que no nos debe sorprender es que los ultranazionalistas como Orban o Abascal estén en contra de transferir soberanía nacional a un ente supranacional como es la UE, va implícito en su ideología.
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#5
skaworld
Han invitado a Trump también o para elecciones por lo que sea, la internacional fachita lo esconde un poquito?
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#2
johel
*
Pa$triota$ tambien conocidos como vendepatrias, lamebotas, siervos y si les pagan con cacahuetes ...
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#9
rystan
Luego nos preguntaremos que quién los financia a estos.
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#13
Don_Pixote
#9
dame una "I"
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#4
SeñorPresunciones
Traidor y corrupto. Sin duda gobernará España. El voto subnormal es suyo.
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#12
Brill
Justo cuando se rumorea que al menos un ministro de Orbán espía para los rusos.
elpais.com/internacional/2026-03-23/polonia-acusa-a-orban-de-espiar-pa
Cuidadín con los que van de patriotas.
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#6
Tunguska08Chelyabinsk13
Obascal es pacificador!!!
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#8
Tunguska08Chelyabinsk13
#6
Obascal
el
pacificador!!!
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#7
Milmariposas
Por qué no lo expulsan de la UE?
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K
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#10
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#7
No se expulsa ni a Israel de Eurovisión, van a expulsar a Hungría...
Además viene bien retrasar las millonadas que se le regalan a Ucrania, para varios países que seguramente no están de acuerdo, pero se ven 'obligados'. Por tanto, estos últimos no tendrán ninguna intención de apremiar a Hungría.
0
K
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#3
konde1313
Abascal, su única patria es su cuenta corriente.
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elpais.com/internacional/2026-03-23/polonia-acusa-a-orban-de-espiar-pa
Cuidadín con los que van de patriotas.