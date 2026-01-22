Abandonado, con grafitis y vandalizado: el tren que descarriló hace cuatro meses en Zaragoza sigue junto a la vía  

En Zaragoza hace unos meses el conductor de un tren de mercancías resultó herido grave tras salirse de la vía a su paso por la Ronda Sur ferroviaria que circunvala la capital aragonesa. Ocurrió el 21 de septiembre de 2025 y cuatro meses después la máquina y uno de los contenedores que transportaba todavía sigue recostado junto a los rieles.