edición general
8 meneos
62 clics
Abandonado, con grafitis y vandalizado: el tren que descarriló hace cuatro meses en Zaragoza sigue junto a la vía

Abandonado, con grafitis y vandalizado: el tren que descarriló hace cuatro meses en Zaragoza sigue junto a la vía  

En Zaragoza hace unos meses el conductor de un tren de mercancías resultó herido grave tras salirse de la vía a su paso por la Ronda Sur ferroviaria que circunvala la capital aragonesa. Ocurrió el 21 de septiembre de 2025 y cuatro meses después la máquina y uno de los contenedores que transportaba todavía sigue recostado junto a los rieles.

| etiquetas: zaragoza , descarrilamiento , trenes , renfe
7 1 2 K 44 actualidad
6 comentarios
7 1 2 K 44 actualidad
Fresita_Kawaii #2 Fresita_Kawaii
@MiguelDeUnamano sensacionalista ?
Me explicas cómo por favor?
1 K 20
#3 ExtremeñoOrgulloso
Increíble.
Me pregunto en qué se gastan nuestros imt
1 K 15
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 viendo las fotos, es muy complicado de acceder con gruas en ese sitio para poderlo desmantelar.
1 K 27
ElBeaver #1 ElBeaver
Dimisión de Puente hoy
0 K 7
#4 Xoche
Pues esa máquina no vale cuatro duros...
0 K 7
#6 Xoche
Parece una locomotora Euro6000 que Renfe encargó al fabricante Stadler. Están en el mercado del leasing ferroviario, pese a que los modelos no se entregarán hasta 2026. Renfe Alquiler, la filial que los recibirá, ha abierto el proceso para que las compañías interesadas puedan solicitarlas. Se ofrecen contratos que van de los 5 a los 12 años de arrendamiento, con precios que oscilan entre los 343.200 al año (alquiler más largo) y los 382.800 al año (alquiler más corto). Por tanto, la oferta mínima por una locomotora asciende a 1,9 millones de euros para el plazo más corto (cinco años)

Al parecer sobra la pasta y cuando no sobra se quita de educación y sanidad
0 K 7

menéame