Ábalos rompe con su abogado dos días antes de su cita clave ante el Supremo por el caso Koldo

Recientemente, el exministro había tenido varias discrepancias con su letrado sobre la estrategia a adoptar de cara al juicio. Lo habitual en este escenario es que el exministro comunique la renuncia y solicitar el aplazamiento de su declaración, El exministro José Luis Ábalos se ha quedado sin abogado tras renunciar este lunes al letrado que hasta ahora le representaba, José Aníbal Álvarez. Una renuncia que se produce justo dos días antes de su nueva declaración ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que, como consecuencia, podría..

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Todo un paripe para retrasar su declaración unos días ó unas semanas.
oceanon3d #6 oceanon3d *
Creo que huele/tiene miedo a Soto del Real. Desde luego por los cuatro duros que le han detectado, si en Juez no tiene nada que desconozca, lo meten en la cárcel solo sera la típica jugarreta amoral, y contra doctrina procesal, de meterlo a la sobra para ver si se afloja.

En ese caso me inclinaría a pensar en que la desesperación porque este caso quede en minucias (poco satisfactoria con "el que pueda que haga") esta siendo impulsado por la velas del PP en la judicatura desesperado por sus números mediocres en las encuestas.
Kmisetas #2 Kmisetas
Ábalos se queda sin abogado justo antes de declarar… qué sorpresa. Cuando la PSOE huele a banquillo, siempre hay alguien que “renuncia” o “aplaza” algo. El patrón es más previsible que el argumentario de Moncloa: primero el caso Koldo, luego las excusas, después el victimismo. Y al final, cómo no, el silencio cómplice del partido que presume de “ejemplaridad” mientras sus exministros cambian de abogado como quien cambia de sobre.
#9 archiputoamo
#2 Unos cambian de abogados, otros suicidan a la gente, no sé tú qué ofreces
Kmisetas #13 Kmisetas
#9 A los GAL te refieres?

Sois un meme.
#15 archiputoamo
#13 Me refiero a Blesa a Rita y los 15 que llevan ya www.losreplicantes.com/articulos/10-muertos-tramas-corrupcion-pp/

Y de este siglo oiga! No me hace falta ir al GAL del asco de Felipe González que se despertó socialista volvió de USA con un maletín diciendo que eso de ser socialista no es tan así

Yo conozco a los que hunden y degradan la política de mi lado, yo creo que tú no quieres ni saber quién es
Rajoy porque te parece bien que robaran y prostituyeran el pais
Kmisetas #16 Kmisetas
#15 El PP es un partido corrupto, pero adivina quién está gobernando ahora?

Te he jodido el sesgo?
#17 archiputoamo
#16 En que no veo que hay de corrupto en cambiar a tu abogado, tú puedes tener un abogado que no crea en tu caso, por sesgo porque le sale otro caso mayor pierde interés, etc

Si fuera Zaplana y su médico sospecharía más

No es joderme o no el sesgo que todos tenemos uno, como el culo si no que se intenta manipular torticera mente la realidad.
#12 PerritaPiloto
#2 Vamos a ver, que puede que esté harto de su abogado, o que el abogado esté harto del cliente, porque no se pongan de acuerdo en la linea de defensa.

Te recuerdo que Bárcenas y Correa cambiaron de abogado en pleno juicio de la Gürtel también.

Que también puede ser una estrategia dilatoria. O que simplemente el abogado le ha propiesto llegar a un pacto como mal menor pero no el acusado no quiere.

Ya veremos.
OCLuis #14 OCLuis
#2 Hay un patrón en todo esto: Ábalos se descubre como corrupto y la dirección del PSOE lo manda a casita.
Casado descubrió la corrupción en la cúpula del PP y a quien mandan para casita es a él.
#1 Cntrl
Progresismo en estado puro
#7 archiputoamo
#1 en que parte esto es progresismo? Que piensas que es el progreso?
Glidingdemon #4 Glidingdemon *
Que hdlgp se las sabe todas, si no fuese porque es donante de pelo, pensaría que es que tiene el pelo blanco, y de ahi ha cambiar el juez es solo un paso. xD xD xD xD xD xD
#8 Borgiano
Esto es que van cuatro amigos en un peugeot y tres son unos puteros y unos ladrones.
oceanon3d #10 oceanon3d *
#8 ¿A cualquier coche oficial del PP te refieres? ... :-D
#11 yokitolakaka
#8 el cuarto no sabemos...
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
puedes correr, pero no huir :popcorn:
