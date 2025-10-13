Ábalos rompe con su abogado dos días antes de su cita clave ante el Supremo por el caso Koldo

Recientemente, el exministro había tenido varias discrepancias con su letrado sobre la estrategia a adoptar de cara al juicio. Lo habitual en este escenario es que el exministro comunique la renuncia y solicitar el aplazamiento de su declaración, El exministro José Luis Ábalos se ha quedado sin abogado tras renunciar este lunes al letrado que hasta ahora le representaba, José Aníbal Álvarez. Una renuncia que se produce justo dos días antes de su nueva declaración ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que, como consecuencia, podría..