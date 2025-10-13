Ábalos rompe con su abogado dos días antes de su cita clave ante el Supremo por el caso Koldo

Recientemente, el exministro había tenido varias discrepancias con su letrado sobre la estrategia a adoptar de cara al juicio. Lo habitual en este escenario es que el exministro comunique la renuncia y solicitar el aplazamiento de su declaración, El exministro José Luis Ábalos se ha quedado sin abogado tras renunciar este lunes al letrado que hasta ahora le representaba, José Aníbal Álvarez. Una renuncia que se produce justo dos días antes de su nueva declaración ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que, como consecuencia, podría..
En ese caso me inclinaría a pensar en que la desesperación porque este caso quede en minucias (poco satisfactoria con "el que pueda que haga") esta siendo impulsado por la velas del PP en la judicatura desesperado por sus números mediocres en las encuestas.
Sois un meme.
Y de este siglo oiga! No me hace falta ir al GAL del asco de Felipe González que se despertó socialista volvió de USA con un maletín diciendo que eso de ser socialista no es tan así
Yo conozco a los que hunden y degradan la política de mi lado, yo creo que tú no quieres ni saber quién es
Rajoy porque te parece bien que robaran y prostituyeran el pais
Te he jodido el sesgo?
Si fuera Zaplana y su médico sospecharía más
No es joderme o no el sesgo que todos tenemos uno, como el culo si no que se intenta manipular torticera mente la realidad.
Te recuerdo que Bárcenas y Correa cambiaron de abogado en pleno juicio de la Gürtel también.
Que también puede ser una estrategia dilatoria. O que simplemente el abogado le ha propiesto llegar a un pacto como mal menor pero no el acusado no quiere.
Ya veremos.
Casado descubrió la corrupción en la cúpula del PP y a quien mandan para casita es a él.