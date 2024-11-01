Ábalos deja caer que Yolanda Díaz cedió su vivienda oficial a terceros sin que lo permita la Ley

José Luis Ábalos ha elevado la tensión al lanzar una acusación contra Yolanda Díaz, insinuando que la líder de Sumar habría permitido que su residencia oficial fuese utilizada por terceros sin derecho a ello. “Antes de llamarme ‘golfo’, señora vicepresidenta, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19”,"Ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada a los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello" insinúo Ábalos