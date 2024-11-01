·
69
meneos
1138
clics
La viñeta de Luiso García
Una viñeta de Luiso García sobre la alargada sombre de ICE, .
|


luiso garcía
,
viñeta
,
ice
,
estados unidos
,
racismo
#2
themarquesito
Misma mierda, distinto uniforme
3
K
60
#3
Antipalancas21
Los mismos son no difieren en nada sobre todo en su sombra, es igual.
1
K
40
#1
Jointhouse_Blues
www.youtube.com/watch?v=d7YOCoSq9_U
1
K
23
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
