La Fiscalía rechaza pedir prisión preventiva para Ábalos

El exministro José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho de no declarar en el Tribunal Supremo y la Fiscalía rechaza pedir como medida cautelar prisión preventiva para el exministro. Tras esta decisión, según fuentes del caso, el magistrado Leopoldo Puente ha dado por terminada la comparecencia y ha dado inicio a la vistilla donde se revisarán las medidas cautelares que actualmente pesan sobre el exministro (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días en el Supremo).