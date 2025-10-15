edición general
La Fiscalía rechaza pedir prisión preventiva para Ábalos

El exministro José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho de no declarar en el Tribunal Supremo y la Fiscalía rechaza pedir como medida cautelar prisión preventiva para el exministro. Tras esta decisión, según fuentes del caso, el magistrado Leopoldo Puente ha dado por terminada la comparecencia y ha dado inicio a la vistilla donde se revisarán las medidas cautelares que actualmente pesan sobre el exministro (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días en el Supremo).

Torrezzno #3 Torrezzno
La fiscalía colega
4 K 60
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Juez facha, empate a uno.
0 K 12
Torrezzno #7 Torrezzno
#6 Se quedan a 0 xD xD
0 K 20
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
sabiendo de quien depende la fiscalia...y se mantenga calladito...todo bien :troll: :popcorn:
7 K 51
#2 PerritaPiloto
Sabiendo todo lo que se sabe de Ábalos no es necesario que duerma en prisión para evitar destrucción de pruebas. Si necesita a Koldo hasta para ir a mear.

Cuando vaya a la trena que le acompañe Koldo.
2 K 24
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Si se mantiene calladito, mejor no provocarle que nos dará dolores de cabeza
0 K 11
#4 Borgiano
Buenos chicos, progresarán.
0 K 8

