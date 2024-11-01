83 refranes de todo el mundo ilustrados literalmente  

#1
Cuando los elefantes pelean, la hierba se hiere (Kenya) #2
La almohada es el mejor consejero (Suecia) #4
Una rana en un pozo no sabe lo que es el mar (Japón) #6
El hambre es la mejor salsa (Antigua Roma) #8
Para vivir con lobos hay que aullar como un lobo (Rusia) #9
Déjaselo a Batman (Filipinas) #11
Un estómago hambriento no tiene orejas (Francia) #14
Hay una patata mala en cada saco (Gales) #20
El oso y el cazador de osos tienen opiniones diferentes (Noruega) #32
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda (España).