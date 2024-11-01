edición general
83 refranes de todo el mundo ilustrados literalmente

#1 Cuando los elefantes pelean, la hierba se hiere (Kenya) #2 La almohada es el mejor consejero (Suecia) #4 Una rana en un pozo no sabe lo que es el mar (Japón) #6 El hambre es la mejor salsa (Antigua Roma) #8 Para vivir con lobos hay que aullar como un lobo (Rusia) #9 Déjaselo a Batman (Filipinas) #11 Un estómago hambriento no tiene orejas (Francia) #14 Hay una patata mala en cada saco (Gales) #20 El oso y el cazador de osos tienen opiniones diferentes (Noruega) #32 Aunque la mona se vista de seda, mona se queda (España).

ur_quan_master #1 ur_quan_master
No son frases hechas. Su nombre correcto es "paremias" o refranes.

#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Corregido, gracias.

#3 A_S
Déjaselo a Batman, a partir de ahora mi refrán favorito


