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80 eléctricas alertan de que se dispara el coste del "escudo antiapagón" con "impacto directo en los precios a los consumidores"

Grandes y pequeñas empresas del sector ibérico escriben a las ministras de Energía de España y Portugal para que regulen lo que está haciendo Red Eléctrica. Urgen a regular lo que está haciendo REE de poner operar todas las centrales de gas de ciclo combinado posibles como red de seguridad por si se vuelve a generar otro apagón en días de gran dominio de las intermitentes energías renovables. La denominada por Red Eléctrica y la propia Aagesen "operación reforzada" tiene ya un coste superior a los 1.100 millones en lo que va de año.

| etiquetas: ree , operación reforzada , servicios de ajuste
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2 comentarios
2 0 1 K 8 actualidad
tricionide #2 tricionide
que te quedes unas horas sin electricidad, algo tan puntual que posiblemente no haya pasado en mas de 50 años, tal vez no justifique el enorme gasto que supone el "escudo antiapagon"
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masde120 #1 masde120
tenemos unos políticos incultos por un lado y untados por otro. Es la ruina. Ya está bien de poner a gente que no tiene ni puta idea al mando porque solo firman lo que les pasan las 4 energéticas amigas ya redactado para su propio beneficio.
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menéame