80 eléctricas alertan de que se dispara el coste del "escudo antiapagón" con "impacto directo en los precios a los consumidores"

Grandes y pequeñas empresas del sector ibérico escriben a las ministras de Energía de España y Portugal para que regulen lo que está haciendo Red Eléctrica. Urgen a regular lo que está haciendo REE de poner operar todas las centrales de gas de ciclo combinado posibles como red de seguridad por si se vuelve a generar otro apagón en días de gran dominio de las intermitentes energías renovables. La denominada por Red Eléctrica y la propia Aagesen "operación reforzada" tiene ya un coste superior a los 1.100 millones en lo que va de año.