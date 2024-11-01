edición general
11 meneos
67 clics
El 8 % de tu ADN son restos de antiguos virus, y han logrado observar cómo era uno de ellos

El 8 % de tu ADN son restos de antiguos virus, y han logrado observar cómo era uno de ellos

Gran parte de nuestro genoma es consecuencia de infecciones víricas que ocurrieron en algún momento de la evolución humana.

| etiquetas: adn , virus , genoma , evolución
9 2 0 K 167 ciencia
5 comentarios
9 2 0 K 167 ciencia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
El que nos reproduzcamos por placenta se lo debemos a un virus.
0 K 12
arturios #2 arturios
Lo de la "evolución humana" suena a cosa de hace apenas 4 millones de años, pero si nos ponemos tiquismiquis con el papel de los virus en la evolución abría que añadir 3000 millones de años o más.
1 K 27
Gry #3 Gry
#2 Dios Creó nuestro ADN hace 6.000 años. :troll:
0 K 16
#4 Toponotomalasuerte
#3 eso fue antes o después del desliz de la paloma? Yo con las fechas...
0 K 11
denocinha #5 denocinha
#3 Por la mañana o por la tarde?
0 K 10

menéame