·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13739
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10473
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
7201
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6215
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4736
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
más votadas
636
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
599
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
424
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
608
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
409
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
67
clics
El 8 % de tu ADN son restos de antiguos virus, y han logrado observar cómo era uno de ellos
Gran parte de nuestro genoma es consecuencia de infecciones víricas que ocurrieron en algún momento de la evolución humana.
|
etiquetas
:
adn
,
virus
,
genoma
,
evolución
9
2
0
K
167
ciencia
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
167
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
El que nos reproduzcamos por placenta se lo debemos a un virus.
0
K
12
#2
arturios
Lo de la "evolución humana" suena a cosa de hace apenas 4 millones de años, pero si nos ponemos tiquismiquis con el papel de los virus en la evolución abría que añadir 3000 millones de años o más.
1
K
27
#3
Gry
#2
Dios Creó nuestro ADN hace 6.000 años.
0
K
16
#4
Toponotomalasuerte
#3
eso fue antes o después del desliz de la paloma? Yo con las fechas...
0
K
11
#5
denocinha
#3
Por la mañana o por la tarde?
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente